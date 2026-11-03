Esto es lo que más se roba en los supermercados de España

Los robos y hurtos se han convertido en un problema para los establecimientos comerciales en España. Los comerciantes pierden más de 2.900 millones de euros al año por los productos que desaparecen de sus tiendas sin pasar por caja. Pero ¿qué es lo que más se roba?

Los datos de AECOC, NIQ y Checkpoint Systems permiten conocer cuáles son los artículos que más buscan los ladrones. Desde bebidas alcohólicas hasta productos de higiene o dispositivos electrónicos, los hurtos afectan a distintos sectores comerciales.

Vinos, chocolates y aceite de oliva: los alimentos más robados

En los supermercados, los vinos y licores encabezan la lista de productos más sustraídos. Las cámaras de seguridad muestran cómo algunos ladrones introducen las botellas en bolsos o bolsas para abandonar el establecimiento sin pagar.

Sin embargo, las bebidas alcohólicas no son las únicas que desaparecen de las estanterías. Los chocolates y los productos ibéricos también figuran entre los más robados. A ellos se suman las conservas y el aceite de oliva. Incluso los productos de limpieza se convierten en objetivo de los hurtos. Entre los artículos que desaparecen de los supermercados también se encuentra el detergente.

Cuchillas de afeitar, perfumes y auriculares

Los robos no se limitan a la alimentación. En el sector de la belleza y el cuidado personal, las cuchillas de afeitar son los artículos más sustraídos. También destacan los maquillajes, perfumes, cremas solares y preservativos.

En las tiendas de tecnología, los auriculares encabezan el ranking. Les siguen las fundas de dispositivos y los videojuegos. Los teléfonos móviles tampoco se libran: en uno de los establecimientos afectados llegaron a sustraer terminales valorados en 250 euros.

La ropa también está entre los productos buscados por los ladrones. Camisetas, camisas, prendas de ropa interior y lencería figuran entre los artículos sustraídos. En bricolaje, el producto que más se roba es el taladro, seguido de las pilas y las bombillas.

Más allá de las pérdidas económicas, los datos también ponen el foco en el perfil de quienes cometen estos delitos. El 48% de los ladrones son multirreincidentes, mientras que casi la mitad tiene menos de 30 años. Además, los datos recogidos apuntan a un aumento del 79% en la agresividad.

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