Abel Caballero: "Almunia podría haber hecho mucho más sin duda"

El alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero ha criticado la decisión de Bruselas y Joaquín Almunia que exige a España a recuperar las ayudas fiscales que concedió al sector naval entre 2007 y 2011, al considerar esas bonificaciones ilegales.

Tras nombrar al comisario Almunia persona 'non grata' en Vigo, Abel Caballero considera que se debió tomar otra decisión ya que "tenían margen jurídico".



"Tenían margen jurídico para tomar otras decisiones. Lo dicen juristas y expertos, que defienden que no hubiera otra devolución. Se le debía aplicar a España el mismo criterio que se le aplicó a Francia. Pero Almunia y la Comisión tomó otra decisión", explicó Caballero.



El alcalde de Vigo critica los cambios de Almunia a la hora de tomar la decisión como excluir a los armadores o cambiar la fecha. Caballero considera que los tribunales europeos van a anular la decisión de Bruselas.



Sobre las actuaciones de los gobiernos de Aznar y Zapatero, Caballero cree que "hicieron lo mismo que Holanda y no parece que con Holanda se tomen muchas decisiones".



El alcalde de Vigo criticó las palabras de Almunia, que aseguraba que se estaba dramatizando con la situación de los astilleros: "Escucho a Almunia que se está dramatizando, pero en Vigo no hay un solo contrato de construcción. ¿Cómo se puede decir que se está dramatizando si los astilleros de Vigo no tienen un barco porque los inversores están esperando? Se está produciendo un daño irreversible".



Caballero considera que Almunia "sabe que se está equivocando" y critica la decisión de que tengan que devolver "los privados" por culpa de un decreto mal hecho por parte del Gobierno.



"¿Cómo puede ser que un privado tenga que pagar los errores de un gobierno?", cuestionó el alcalde de Vigo.Por último, el alcalde de Vigo pidió al gobierno español que se encargue de que "los inversores sigan haciendo su función".



"La decisión tiene que ser neutralizada. Europa se equivocó pero ya está. Ahora hay que superar la situación", concluyó Caballero.