Valencia se viste de verano con máximas de 23ºC en pleno puente de diciembre

La Comunidad Valenciana registra una ocupación hotelera del 77% en el puente de la Constitución, cinco puntos más que el año anterior.

Millones de españoles ya disfrutan de las vacaciones del puente de la Constitución y la Inmaculada. De los 5,7 millones de desplazamientos previstos, según la DGT, el 25% se producen en el interior, pero el 20% elige como destino la costa valenciana en busca del buen tiempo. Un clima que los viajeros han encontrado en Valencia, con unas temperaturas de hasta 23ºC. De hecho, este puente apunta a convertirse en el más caluroso de los últimos 14 años.

Sol radiante, temperaturas veraniegas y paseos y terrazas con mucho ambiente es la imagen que ha dejado este primer día del puente. Contrasta el uso de ropa veraniega con los adornos navideños que ya lucen los restaurantes. Y es que este fin de semana las chaquetas se han quedado en casa. "Siempre metes los por si acaso en la maleta y alguno sobra", cuentan dos turistas madrileñas que pasean por la playa de la Malvarrosa en declaraciones a Antena 3, "sorprendidas" por las altas temperaturas. "Es un gustazo esta temperatura", celebra una familia que viene de Cuenca "buscando el buen tiempo, el sol, pasear por la playa y relajarse".

El calor incentiva la ocupación hotelera y las reservas en los restaurantes. La Comunidad Valenciana parte de una previsión de ocupación, tanto de interior como de litoral, que alcanza el 77 %. Se trata de un porcentaje cinco puntos superior respecto a las previsiones de 2024, según los datos de la Conselleria de Turismo. Y se espera que se supere este porcentaje con las reservas de última hora.

"Esperamos mucha gente, porque el buen tiempo nos acompaña y la playa es un lugar de reunión estos días de fiesta", avanza Amparo Ripoll, cocinera del restaurante La Herradura. "La meteorología nos quiere, quiere a los visitantes. El sol acompaña y es un puente fantástico", ha valorado la directora del hotel Neptuno, Massiel García.

Los termómetros se han disparado y se han alcanzado los 23ºC en Valencia y los 20ºC en otros puntos del litoral como Gandía. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que este domingo se puedan superar esas máximas. Coincidiendo con la cita deportiva internacional, la maratón Trinidad Alfonso, que se celebra este domingo, será "la temperatura más alta desde que en 2011 el maratón se corre en otoño", ha anticipado la agencia.

