Este es el destino insular que se cuela entre los preferidos para el puente de diciembre

Es la última escapada del año y los amantes de la navidad buscan en el extranjero destinos típicamente invernales. Pero entre los diez lugares preferidos para viajar en el puente de diciembre se cuela un destino de costa y no puede estar en otra ubicación de nuestro país más que en Canarias. Puerto de la Cruz es uno de los lugares más buscados para pasar los primeros días de diciembre, tanto para turistas internacionales como para nacionales. Entre los extranjeros, los alemanes figuran como clientes más comunes, huyen de las frías temperaturas de invierno nos cuentan. "Tenemos clientes que han venido con previsión de quedarse dos semanas y prolongan para estar el mes entero por el buen tiempo", asegura Sebastian Rodríguez, jefe de recepción del hotel El Tope en Puerto de la Cruz.

Para estos días de puente ya están al 100% de su capacidad "y lo tenemos todo reservado desde hace un mes", confirma Sebastian. Es la tónica prácticamente de todos los establecimientos en el Puerto de la Cruz para el puente de la Constitución. De hecho la ocupación media para Canarias se acerca al 90 % a la espera de las reservas de última hora.

"El cliente de esta época del año es muy previsor y reserva con mucha antelación. También es un cliente con mayor poder adquisitivo que cuando sale de vacaciones no mira el precio", nos lo cuenta Jesús Alonso, director del Atlantis Mirage, un complejo Only Adults de Puerto De la Cruz que espera colgar el cartel de completos de cara a la Navidad y que este puente supera el 90% de ocupación. Sus registros confirman el último informe de Frontur del Instituto Nacional de Estadística relativo al periodo entre enero y octubre de este año, que dice que el gasto de turistas extranjeros en Canarias ha aumentado un 3,5%.

En ese mismo informe se publican los datos de los turistas que han recibido las islas en los primeros diez meses del año, y la conclusión no puede ser más favorable: Las islas recibieron entre enero y octubre 12.782.952 turistas internacionales, lo que supone un incremento del 3,7 % con respecto al mismo periodo de 204. De seguir esta senda hasta que acabe el año, Canarias podría batir un nuevo récord de visitantes alcanzando los 16 millones y superando así los 15,2 millones de 2024

