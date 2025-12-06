La Navidad llena los hoteles de Vigo a pesar del mal tiempo

Con la llegada del puente de la Constitución son muchos los afortunados que aprovechan para hacer una breve escapada invernal. En nuestro país hay muchos destinos entre los que escoger, pero cada año cobra más fuerza uno situado en el noroeste, donde el buen tiempo no nos suele acompañar e estas fechas: Vigo.

Este fin de semana la ocupación en la ciudad se sitúa en torno al 90%, a pesar de las borrascas que llevan varias semanas azotando Galicia. Desde la noche de ayer viernes han ido llegando a la ciudad olívica personas de todos los rincones de nuestro país, y de la vecina Portugal, donde también es festivo el lunes por celebrarse el Día de la Inmaculada. Llegan atraídas por un amplio despliegue lumínico y musical, con más de 12 millones de luces led.

450 calles llenas de luz y de color

Los turistas que han escogido Vigo para disfrutar de este puente de la Constitución, y del ambiente pre-navideño, tienen mucho que ver: hay más de 450 calles llenas de luces.

La joya de la corona es un inmenso árbol, de 45 metros de altura, situado en la emblemática Puerta del Sol. Pero a sus alrededores podemos encontrar mucho más, como un bosque de la Navidad y figuras decorativas de grandes proporciones, ubicadas en las principales arterias de la ciudad, como Gran Vía, García Barbón, Príncipe o Policarpo Sanz. Entre las más visitadas se encuentran una bola decorativa gigante, un enorme regalo luminoso, un inmenso castillo que recuerda al de la Cenicienta, una carroza, y un muñeco de nieve de 12 metros de altura.

Parque temático de la Navidad

Otro plan imprescindible es subirse a la noria, de 55 metros de altura, desde la que se puede disfrutar de una espectacular vista panorámica, tanto de las zonas iluminadas como de la preciosa ría. Esta noria es el epicentro de un gran parque temático navideño, con atracciones para todas las edades.

En sus inmediaciones se encuentra también un mercadillo navideño, donde comprar recuerdos del viaje, regalos para nuestros seres queridos, y disfrutar de chocolate, churros, gofres, y otras tentaciones invernales.

Atracciones para disfrutar a cubierto

En las primeras horas de este puente la lluvia ha sido débil e intermitente, permitiendo a los turistas disfrutar de las distintas rutas de iluminación navideña. Pero si las precipitaciones llegasen con fuerza en las jornadas del domingo y el lunes también hay planes de los que se puede disfrutar a cubierto. Como dos grandes pistas de hielo (una en Samil y otra en el centro comercial Vialia), y un "Circo de Nadal", con un espectáculo lleno de luz y color llamado "Viaje a Polaris".

