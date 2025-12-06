Los españoles gastan de media 1.787 euros al año en alimentación

La cesta de la compra sigue subiendo, según el informe Alimentación de España, cada ciudadano destina una media de 1.787 euros al año a la compra de alimentos, siendo la carne el producto al que se dedica un mayor gasto por persona.

El estudio detalla que, entre todos los productos, los frescos mantienen su liderazgo dentro del presupuesto alimentario y, dentro de ellos, la carne se coloca en el primer puesto, ya que los españoles destinan más de 350 euros anuales en carne, lo que se traduce en un consumo de aproximadamente 42 kilos por persona al año.

En segunda posición de los productos en los que más invertimos está el pescado, otro de los pilares de la alimentación mediterránea, y que los españoles destinamos 200 euros al año por persona. Esta cifra refleja tanto el peso cultural del pescado en la mesa como su elevado precio medio respecto a otros alimentos.

Al pescado le siguen las hortalizas y las frutas, cuyo gasto es de 169,5 euros; 139,3 euros se destinan a hortalizas y patatas y 33,2 euros a hortalizas y frutas normales.

Una persona come 143 huevos al año

Pese al aumento generalizado de los precios, hay dos productos a los que los consumidores no están dispuestos a renunciar que son: los huevos y el aceite de oliva. Su importancia en la dieta mediterránea y su versatilidad en la cocina los mantiene como productos esenciales. Según el informe, en 2024, cada persona consumió 5,6 litros de aceite de oliva y gastó 44,9 euros en este producto; y comieron una media de 143 huevos por persona al año, lo que supone 28,9 euros.

Estas son las ciudades que más se gastan en llenar la cesta de la compra

Este gasto en alimentos no es igual en todo el país, sino que hay grandes diferencias entre Comunidades Autónomas, ya que los niveles de renta, los hábitos sociales y el coste medio de los productos varía dependiendo de cada territorio. País Vasco, Cataluña y Baleares se sitúan como las regiones que más dinero destinan a la cesta de la compra. En el extremo opuesto, Andalucía, Castilla- La Mancha y Extremadura figuran entre las comunidades con menor desembolso medio en alimentación.

La cesta de la compra saludable, más cara que una con ultraprocesados

Por otro lado, un estudio de la OCU ha revelado que el coste medio de una cesta de productos "sanos" es más cara que una con productos industrializados, concretamente cuesta 35 euros al mes más por persona comer saludable.

El estudio, realizado en 41 cadenas de supermercados, compara el coste de una cesta de la compra saludable, compuesta por 105 alimentos, donde se prioriza el consumo de frutas, verduras, carne, pescado y lácteos, donde apenas hay ultraprocesados, frente a una cesta convencional, con una importante presencia de platos precocinados, bollería industrial, snacks o bebidas azucaradas. Los resultados desvelan que el coste medio de una cesta de productos sanos cuesta de media 216 euros por persona al mes, frente a los 181 euros que tiene una cesta con productos industrializados.

