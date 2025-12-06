Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La Navidad más cara de la historia: los españoles gastarán unos 300 euros y la segunda mano se dispara

La cesta navideña cada vez está mas cara. La Asociación de Consumidores define ya estas navidades como las más caras de la historia, lo que obliga a los españoles a apretar el bolsillo, adelantar compras o recurrir al mercado de segunda mano para hacer frente a los regalos.

Las compras de última hora, una tradición de Navidad que nunca fallaEFE

Paula Hidalgo
Publicado:

Estas fiestas llegarán marcadas por un aumento del gasto y un gran cambio en los hábitos de consumo. Con unas Navidades que la Asociación de Consumidores define ya como las más caras de la historia, los españoles ajustan presupuestos, adelantan compras y recurren cada vez más al mercado de segunda mano para hacer frente a un diciembre especialmente afectado por la inflación.

Según un estudio elaborado por Milanuncios y Appinio, el 61% de los españoles prevé gastar alrededor de 300 euros en Navidad, y casi cuatro de cada diez admiten que desembolsarán más que el año pasado. Para conseguirlo, más de la mitad asegura haber reducido su consumo en semanas previas.

La subida de precios sitúa a Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía como las comunidades que mayor presupuesto destinarán estas fiestas. Además, se consolida una tendencias que viene creciendo en los últimos años: adelantar las compras. Más de la mitad de los encuestados afirma que compra con un mes de antelación y un 75% aprovechó las ofertas del Black Friday para adelantar regalos.

El criterio principal sigue siendo el pecio, determinante para el 69% de los compradores, seguido de la calidad (66%). Moda tecnología, libros y juguetes encabezan las categorías más regaladas.

La segunda mano se convierte en una opción habitual

El mercado de segunda mano cada vez se consolida con más fuerza en la cesta navideña. Un 55% de los consumidores asegura que optará por esta alternativa, especialmente entre la Generación Z y la Generación X, que la ven como una vía para ahorrar y acceder a productos exclusivos.

La percepción social también ha cambiado: el estigma ha disminuido, de hecho, un 64% considera apropiado regalar artículos reutilizados dentro del entorno familiar, y más de la mitad afirma que recibirá un regalo de segunda mano con la misma ilusión que uno nuevo. Entre las categorías favoritas destacan videojuegos, tecnología, moda y artículos culturales.

El ahorro es la principal motivación (56%), aunque un 43% reconoce que le atrae el poder encontrar piezas únicas que solo aparecen en el mercado de segunda mano.

