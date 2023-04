El 2023 es el año de las oposiciones: la mitad de españoles oposita o piensa hacerlo

Las academias están llenas de alumnos dispuestos a hincar los codos para sacar adelante una oposición. El esfuerzo y la dedicación que se requiere es absoluto, pero eso no es impedimento para que personas de todas las edades se esfuercen para conseguir el premio gordo: ser funcionario.

Es por eso que la mitad de los españoles o bien está realizando una oposición o bien tiene previsto hacerlo. La posibilidad de conciliar y la estabilidad laboral son las razones por las que se valora más convertirse en funcionario que trabajar en el sector privado o tener un negocio propio.

Este año la oferta de empleo público es la mayor de los últimos tiempos, son los ingredientes perfectos para que el 2023 sea el año de las oposiciones.

Opositores veinteañeros... y con más de cincuenta años

Ana Patiño, líder del equipo de entrenadores de Master D., confirma que las oposiciones están experimentando un 'boom' y que, en su academia, se preparan alumnos veinteañeros, pero también con más de cincuenta años: "Tenemos los dos extremos, personas que acaban de terminar sus estudios y que acceden de primeras a una oposición y la gente que ha estado veinte años en una empresa, han sido despedidos y ven en el empleo público su única salida".

"No quiero contratos de corta duración que se encadenen sin saber si me van a renovar o no. Quiero un trabajo estable y un sueldo fijo"

Jorge Salas tiene 24 años y, prácticamente, no tiene experiencia laboral. Lo que tiene claro es que su objetivo es ingresar en el funcionariado: "No quiero contratos de corta duración que se encadenen sin saber si me van a renovar o no. Quiero un trabajo estable y un sueldo fijo. Tal y como están las cosas, opositar es un esfuerzo que merece la pena".

Son jóvenes y no tan jóvenes; con cargas familiares y sin cargas; los hay que dedican su jornada completa a preparar la oposición y otros que comparten los estudios con el trabajo.

Irene Rodríguez tiene 36 años, dos hijas pequeñas y trabaja de traductora como autónoma. Oposita para administrativa y busca seguridad: "Me preocupa bastante la posibilidad de la conciliación familiar. Además, ahora no tengo vacaciones remuneradas, no tengo derecho a bajas, y valoro saber lo que voy a a cobrar todos los meses y tener asegurada mi paga para el resto de mi vida".

En 2022 se ofertaron 44.787 plazas

A todo esto se une que las administraciones han puesto sobre la mesa una cifra récord de empleo público. Tras la pandemia la cifra de plazas ha ido aumentando progresivamente.

El año pasado se ofertaron 44.787 plazas y Ana Patiño cree que en 2023 serán incluso más: "Ha ido creciendo durante los últimos tres años, hemos ido a más. Existen muchas jubilaciones de funcionarios que están al final de su trayectoria y, además, la tasa de reposición en muy alta". Actualmente, en España hay 3.500.000 de funcionarios con una edad media de casi 54 años. La previsión es que las futuras jubilaciones creen en los próximos años centenares de miles de vacantes.