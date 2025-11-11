Evaluar los riesgos laborales de las empleadas del hogar será obligatorio a partir de este viernes

A partir de este viernes entra en vigor la exigencia de contar con una evaluación de riesgos laborales para personas empleadas en el servicio doméstico. La obligación recae en quien contrata y se materializa mediante la herramienta gratuita del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) disponible en Prevencion10.es.

El incumplimiento se sanciona con multas entre 2.451 y 49.180 euros.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 no incluía el trabajo doméstico. Una disposición adicional y un real decreto aprobado el año pasado extendieron el deber de garantizar condiciones seguras en domicilios con empleo del hogar. Faltaba un instrumento operativo para aplicarlo de manera homogénea; la aplicación digital del INSST cubre ese vacío y permite generar un documento formal de evaluación.

Cómo se realiza la evaluación

El proceso arranca en Prevencion10.es. La persona empleadora responde un cuestionario sobre características del domicilio y tareas asignadas: limpieza, cocina, cuidado de personas, jardinería, conducción, entre otras.

La herramienta identifica fuentes de riesgo y facilita su valoración, con propuestas de control. El sistema permite asignar responsables, plazos de corrección, costes estimados y medidas para reducir o eliminar riesgos. Al finalizar, se genera un informe de evaluación.

Cumplimentar el documento no agota la obligación. La persona empleadora debe implantar las acciones preventivas resultantes, verificar su eficacia y actualizar la evaluación cuando cambie la vivienda o varíen las tareas.

El protocolo incorpora formación y vigilancia de la salud sin coste para empleadas del hogar, en los términos previstos por el programa público, con el objetivo de detectar riesgos asociados a la actividad.

Ámbitos de riesgo más comunes

Los principales bloques que recoge la herramienta abarcan manipulación de cargas, productos químicos de limpieza, trabajo en altura (escaleras, ventanas), uso de utensilios eléctricos, conducción en encargos asociados al puesto, cuidado de personas y organización del tiempo de trabajo.

La evaluación analiza probabilidad y gravedad de cada situación y propone controles como equipos adecuados, procedimientos seguros, señalización o sustitución de productos.

La no realización de la evaluación, la falta de implantación de medidas o la ausencia de documentación acreditativa pueden constituir infracciones sancionables con multas desde 2.451 hasta 49.180 euros, según la gravedad y las circunstancias. Las autoridades pueden requerir el informe y evidencias del cumplimiento.

La obligación rige desde el 14 de noviembre. Para hogares con relación laboral activa, se recomienda completar la evaluación y documentar las acciones preventivas de forma inmediata.

En nuevas contrataciones, el informe debe elaborarse antes del inicio efectivo de las tareas o en la acogida inicial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.