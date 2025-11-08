Los pescadores de Tarragona, desesperados tras agotar los días de cuota: "No puedo salir a pescar"

Toni Sans es pescador desde los 14 años en el puerto de Tarragona. Está abatido. Por primera vez ha tenido que amarrar su barca y a dos meses de finalizar el año no puede salir a faenar. Se le han agotado los 108 días que tenía asignados. “¿Cómo puedes superar esto con todas las facturas y gastos que nos vienen? 2 meses sin ganar nada, ni trabajar, no sé cómo lo voy a hacer", relata.

Agustí también es pescador de toda la vida. Su familia se encuentra en la misma situación que Toni “nuestra embarcación - al ser un poco más grande - tiene 122 días asignados, nos queda 1 o 2 y ya los habremos gastado, imagínate cómo estamos sin poder trabajar".

Son muchas las embarcaciones de arrastre que están ya paradas en los puertos. A principios de año, la Comisión Europea otorgó unas cuotas que, en función del tamaño de las embarcaciones, oscilaban entre 100 y 130 jornadas. Una cifra que el sector considera insuficiente “trabajar tan pocos meses al año no es viable, quieren que haya relevo generacional pero cómo va a haberlo si no es atractivo y no se puede salir a pescar", lamenta Xavier Domenec, secretario de la Federación Territorial de Cofradías de Tarragona.

El sector espera que la Comisión Europea flexibilice la medida y conceda más jornadas laborales para pesca

"Queremos trabajar, queremos más días", relata Jaume Carnicer patrón mayor de la Cofradia de pescadores de Vilanova y la Geltrú.

En parte responsabilizan al Gobierno español de que se haya llegado a principios de noviembre con esta situación. Comentan que en enero desde el Estado se les dijo que, a pesar de las cuotas, pescaran “con tranquilidad y normalidad” porque “se intentaría arreglar el problema de la falta de días”. Sin embargo, dicen, que no se ha solucionado nada.

"Estamos todas las cofradías muy mal, se nos acaban los días y no sabemos lo que tenemos que hacer.. estamos con mucha ansiedad porque cuando empezaron todas las movilizaciones en diciembre nos dijeron que vendrían soluciones y mira las fechas en las que estamos y no tenemos ninguna solución” relata el patrón mayor de Vilanova.

Insisten en que para conseguir más días tomaron una serie de medidas "se han cerrado zonas de pesca, se han hecho paradas biológicas, se ha cambiado la malla. hemos puesto arces selectivos todo encaminado a preservar el recurso, lo que nosotros esperamos es que abran los días y que los barcos puedan realizar una actividad normal " añade Domenec.

Además explican que varios informes - elaborados por biólogos y científicos- y presentados a la Comunidad Europea avalan que el mar se está regenerado como es el caso de la merluza, la gamba roja, el salmonete o la cigala.

Creen que si no se pesca, afecta al consumidor

"No se está cuidando para nada al consumidor si llevamos menos pescado menos oferta y la demanda sube sube el precio; la gamba se está pagando a cantidades muy elevadas, pero es que si no hay". Cuenta el secretario de la Federación de cofradías de Tarragona.

Esperan volver a sacar sus redes y no se queden en puerto.

