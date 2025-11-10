El truco para evitar la subida navideña de precios: comprar y congelar

Comienza la cuenta atrás para las fechas navideñas. A un mes y miedo de las celebraciones, muchas de las ciudades ya empiezan a prepararse para las fiestas. Un ambiente que también contagia a los más previsores a acercarse al mercado e ir comprando algunos productos antes de que suban de precio.

Los más previsores ya están haciendo acopio. El motivo: evitar las temidas subidas de precios que, como cada año, llegan con las fiestas.

Quieren evitar sorpresas porque saben que muchos alimentos podrían subir antes de que termine el año: "normalmente adelantamos algo de compra, porque luego se pone todo más caro", nos dice un cliente en la cola de la carnicería. Los productos estrella como la ternera o el pollo podrían encarecerse y muchos comercios dan la opción a los consumidores de llevárselo ahora y guardarlo para cuando llegue la ocasión. "Nos lo llevamos envasado al vacío, después lo congelamos y lo sacamos unos días antes para que esté del tiempo".

En el mercado de Valladolid se nota el trasiego. Preguntamos en una carnicería. "Me suelen preguntar a cuánto va a estar y yo digo que ojalá más barato, pero que en 48 años que llevo de carnicero sería la primera vez", nos dice un trabajador mientras atiende en su puesto.

Los mercados notan el adelanto de las compras navideñas por el temor a los precios

Los pescaderos también notan el movimiento anticipado. "Ya están preguntando, ya quieren ir comprando para ir guardando en congeladores. Ahora mismo acaban de recoger un encargo de unas patas, se han llevado una caja entera", nos cuentan desde uno de los mostradores.

Congelar se ha convertido en la opción más práctica y barata para muchos bolsillos. "Lo primero que hago en el mes es apartar el dinero para poder comprar para Navidades", confiesa una clienta que prefiere "pecar de previsora" antes que pagar más a última hora.

Los precios ya han empezado su escalada. Como resume otro comprador: "De todas maneras, los precios están altos desde mitad del año". En los mercados, la cuenta atrás para la Navidad ya ha comenzado y con ella, la carrera por llenar el congelador.

