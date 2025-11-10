Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La subida del precio de los huevos ante la alarma por la gripe aviar, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto-Hervás

El sector del avícola de puesta está "bastante afectado" porque se han sacrificado ya "casi dos millones y medio de gallinas".

Viñeta gráficaAlfredo Boto-Hervás

La gripe aviar vuelve a estar en el punto de mira en nuestro país, y también en la viñeta gráfica de nuestro compañero Alfredo Boto-Hervás. En España, no se detectaban casos desde hace dos años, pero desde el mes de julio se han confirmado 14 nuevos brotes. Las comunidades con más municipios afectados son Castilla y León, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Por precaución, las autoridades han adoptado la medida de confinar a todas las aves de granja.

Entre las medidas preventivas activadas debido a la situación, queda prohibida la cría de aves de corral al aire libre, pero cuando esto no sea posible la autoridad podrá autorizar el mantenimiento de aves de corral al aire libre mediante la colocación de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres. También dar agua a las aves de corral procedente de depósitos a los que puedan acceder aves silvestres estará vetado, salvo que el agua sea tratada a fin de garantizar la inactivación de posibles virus de influenza aviar. Además, se prohíbe la presencia de aves de corral u otro tipo de aves cautivas en los centros de concentración de animales.

Cae la producción de carne de pollo y de huevos

Ante la reducción del número de aves, también cae la producción de carne de pollo y de huevos, lo que reduce la oferta y dispara la demanda de estos productos básicos. Esto se reduce en un impacto directo en el consumidor al registrarse un aumento en el precio de los productos.

"Mandan los huevos"

Alfredo Boto-Hervás refleja esta disyuntiva en la viñeta gráfica, en la que dos aves aparecen 'charlando'. Una señala que "mandan los huevos", meintras que la otra, en referencia al confinamiento, señala "ni en la peor de mis pesadillas no podía imaginarme que iba a vivir otro confinamiento".

