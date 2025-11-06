Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Empleo

Estas son las 10 profesiones más demandadas en octubre en plena campaña prenavideña

La campaña prenavideña alienta la oferta de empleo en sectores vinculados al gran consumo.

&iquest;Qu&eacute; necesitan los espa&ntilde;oles para ser felices en su puesto de trabajo?

¿Qué necesitan los españoles para ser felices en su puesto de trabajo?Flickr

Publicidad

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

Más de 200.000 ofertas de empleo se registraron el la plataforma InfoJobs. En concreto, en octubre se publicaron 239.603 vacantes, un 5% más que el mes anterior. Unas cifras que podrían indicar que ya se prepara para la campaña de Navidad y la llegada del 'BlackFriday' porque casi la mitad de las vacantes pertenecen a categorías clave de la campaña

comercial del último trimestre del año.

Las ofertas se encuentran en las categorías relacionadas con las campañas de gran consumo como compras, logística y almacén (con el 18% del total); comercial y ventas (con el 14 %); atención al cliente (con el 9,5 %); y venta al detalle (con el 4 %) engloban casi la mitad de las vacantes publicadas en la plataforma en octubre (45,5 %).

En la comparativa mensual, Las categorías que crecen de forma más destacada -en la comparativa mensual- son compras, logística y almacén (+33 %, con 43.300 vacantes), atención al cliente (+16%, con 22.800 puestos de trabajos ofertados) y venta al detalle (+14 %, con 8.900).

Con respecto a octubre de 2024, compras, logística y almacén es la que más aumenta (+18 %). Atención al cliente y compras, logística y almacén también son las que cuentan con más candidatos inscritos.

Los profesionales más demandadas en octubre

La plataforma de empleo indica cuáles son las 10 profesiones más demandadas el pasado mes de octubre:

  • Teleoperador/a
  • Conductor/a de vehículo de reparto
  • Mozo/a de almacén
  • Dependiente/a
  • Peón/a de la industria manufacturera
  • Delegado/a comercial
  • Agente inmobiliario/a
  • Operador/a de carretilla elevadora
  • Camarero/a
  • Agente de servicio de atención al cliente

Castilla-La Mancha, la que más crece

Desde la plataforma destacan Castilla-La Mancha como una de las regiones que más crece este mes (+36%, con 12.500 vacantes) y Asturias (+18,5%, con 2.900 puestos de trabajo).

En términos interanuales, es Navarra la comunidad que aumenta un 21% y registra 3.000 vacantes, mientras que las IslasBaleares sube un 16%, con 4.300 puestos de trabajo.

Sobre la duración: un 38,8% de las ofertas publicadas en InfoJobs en octubre son de indefinidas y el 65,5% a jornada completa. Mientras que el 18,5% de los puestos de trabajo ofrecían jornada parcial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Buscador: Encuentra a los más ricos de tu comunidad, según la lista Forbes 2025

Amancio Ortega, Rafael del Pino y Juan Roig

Publicidad

Economía

¿Qué necesitan los españoles para ser felices en su puesto de trabajo?

Estas son las 10 profesiones más demandadas en octubre en plena campaña prenavideña

Igualdad Animal denuncia que sólo el 18% de hoteles se abastecen al 100% con huevos de gallinas criadas fuera de jaulas

La gripe aviar confina a todas las gallinas y hace subir el precio del huevo

Dificultades para pagar el aquiler

Casi la mitad de los inquilinos en España vive en riesgo de pobreza: "El miedo a los imprevistos es constante"

Renoflación
Renoflación verde

La renoflación verde y el DNI energético de tu casa: "Europa quiere pero las familias no pueden"

El SEPE pagará 570 euros mensuales a los trabajadores sin paro a partir de enero de 2026
Subsidios

El SEPE pagará 570 euros al mes a los trabajadores sin paro a partir de enero de 2026

Imagen de archivo de un tren AVE
AVE Madrid Lisboa

Viajar en AVE de Madrid a Lisboa en tres horas será posible en 2034

El comisario de Transportes de la Unión Europea, Apostolos Tzitzikostas, ha asegurado este miércoles que "la conexión Madrid-Lisboa será una realidad en los próximos años".

Ni Georgina ni Rosalía: así engañan los vídeos falsos creados con inteligencia artificial.
Inteligencia Artificial

Ni Georgina ni Rosalía: así engañan los vídeos falsos creados con inteligencia artificial

La imagen de los famosos se ha convertido en el último gancho para engañar a los usuarios en internet. Con inteligencia artificial, los estafadores recrean sus rostros y voces para ofrecer empleos falsos o inversiones inexistentes.

El primer avión A400M de las Fuerzas Armadas que voló de España a Dubai

Oposiciones noviembre 2025: más de 1.000 nuevas plazas para trabajar en las Fuerzas Armadas y en los servicios sanitarios

Productos más robados

Los comercios españoles pierden más de 2.817 millones de euros al año por hurtos: ¿Qué es lo que más se roba?

IRPF

¿Cómo ahorrar en la declaración de la renta? Estos son algunos consejos de la OCU

Publicidad