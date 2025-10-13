Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El robot diseñado para hacer tareas del hogar, elegido por la revista TIME como uno de los mejores inventos de 2025

Está diseñado para trabajar en casa: poner lavadoras, fregar platos, doblar la ropa limpia... Sus habilidades crecen sin parar y, con ayuda de la inteligencia artificial, es capaz de seguir aprendiendo y adaptarse a las rutinas de cada familia.

Robot humanoide

María Ramón
Publicado:

Mide 1,70 metros. Pesa 62 kilos. Y puede mantenerse en pie sin ningún tipo de ayuda durante cinco horas. Son las características de Figure 03, el nuevo robot humanoide que ya es considerado por la revista TIME como uno de los mejores inventos de 2025. Tal y como explican sus creadores, se puede interactuar con él del mismo modo que lo haríamos con una persona: "hablar, preguntar o delegar; Figure 03 comprende y actúa".

Esta nueva versión de Figure está pensada para ayudar en casa. Es capaz de realizar tareas domésticas básicas como poner la lavadora, doblar la ropa limpia o fregar los platos. Además, es un humanoide en constante aprendizaje, la inteligencia artificial le permite aprender y adaptarse a la vida cotidiana. "Nuestro objetivo es ofrecer un robot verdaderamente versátil, capaz de realizar tareas similares a las humanas y aprender directamente de las personas", explica la compañía desarrolladora en su propia web.

Mejor invento de 2025

Todo esto ha hecho que la revista TIME lo incluya en su lista de 'los mejores inventos de 2025'. Tal y como recoge la publicación, Figure 03 es capaz de realizar tareas domésticas pero con ayuda, es decir, puede poner los platos en el lavavajillas pero necesita que alguien seleccione el programa de lavado, aun así, según TIME, lo relevante es que la compañía "se ha embarcado en una campaña masiva de recopilación de datos para entrenar la red neuronal de los robots y ayudar así a que complemeten mejor más tipos de tareas". Y esa es la verdadera revolución: que pueda aprender y razonar.

Más visión y más delicadeza

Una de las principales novedades es que el campo de visión de Figure 03 se ha ampliado un 60%. Además, en cada mano también cuenta con una cámara incrustada en la palma que permite que el agarre de objetos sea mucho más preciso y que mantenga una buena visibilidad a la hora de buscar en un cajón o abrir la puerta de un armario.

El diseño de sus manos es el otro gran avance. Las puntas de los dedos son más suaves y están hechas de una espuma que permite dotar de más sensibilidad al humanoide. Para mejorar su delicadeza, cada dedo cuenta con un sensor que puede "detectar fuerzas de tan solo tres gramos de presión, es decir, tiene la suficiente sensibilidad como para notar el peso de un clip en el dedo", explican sus desarrolladores. Esto permite que el robot tenga un control mucho más preciso de los objetos, sabiendo identificar a los que son más frágiles o tienen superficies irregulares.

Producción de humanoides en cadena

La compañía quiere empezar a comercializar a Figure 03 cuanto antes. Por eso, es un robot diseñado para la producción en cadena. De hecho, sus desarrolladores han construido una fábrica donde se montará exclusivamente este modelo. El objetivo es poder hacer 12.000 robots el primer año y escalar esa producción progresivamente en los próximos cuatro años para llegar a las 100.000 unidades anuales.

