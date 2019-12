Lo que parecía imposible se ha producido. El granjero siberiano Vasily Kamotsky, hasta hoy invicto e indiscutible rey de las bofetadas, ha sido derrotado por otro rival.

El hombre capaz de obrar lo que hasta ahora parecía imposible es Vyacheslav Zezulya, que logró dejar fuera de juego a Vasily Kamotsky en un torneo de 'Na Bochke' ('On Top of a Barrel') (Encima del Barril).

Una derrota inesperada y soprendente

Como puede verse en el vídeo, Kamotsky parecía tener controlado su duelo ante Zezulya y parecía que una de sus bofetadas había dejado a su rival al borde del ko., pero Vyacheslav Zezulya supo reponerse para noquear al granjero siberiano.

"Me pegó un buen gancho... y me gustó. Me puso a dormir un poco. Creo que podría haber seguido, pero me agarraron y me sacaron de allí", confesó Kamotsky tras su mediático KO.

"Me pegó un gancho que me dejó jodido. Realmente no fue un bofetón, fue un gancho"

La victoria llegó con polémica, ya que, según asegura Kamotsky, su rival le propinó más un gancho que una bofetada.

"Yo sólo le pegué a un 25% de mi potencial... y el me pegó un gancho que me dejó jodido. Realmente no fue un bofetón, fue un gancho", afirmó Kamotsky.