Matt Jones y un reto casi imposible: saltar entre el hueco de dos caminos en marcha

El rider británico lleva el freeride MTB a un nuevo límite al saltar entre dos camiones sin conductor con un margen de tan solo 0,88 segundo.

Matt Jones, en el momento de atravesar dos camiones

La maniobra imposible de Matt Jones: salta entre el hueco de dos caminos en marcha sin conductor | Rubén García | Pedro Monedero

Matt Jones ha logrado una maniobra de película de acción, de esas que solo son posibles con la magia de Hollywood de por medio. Y es que el rider británico se propuso atravesar los remolques huecos de dos camiones en el momento que ambos se cruzaban. Para que el reto fuera aún más complicado, los dos camiones era autónomos, es decir, iban sin conductor.

La mayor complejidad era que Matt Jones solo contaban con una 'ventana' de 0,88 segundos para atravesar ambos camiones, lo que implicaba una precisión y sincronización casi imposibles. El rider británico era remolcado por un coche para alcanzar la velocidad justa y una luz, colocada en la parte trasera del vehículo, le indicaba si iba o no a la velocidad y con el tiempo justo para lograrlo.

El brutal reto se llevó a cabo en una pista de pruebas de Scania, marca sueca de camiones, y exigió de una coordinación milimétrica y de varios intentos para tener éxito.

"Es la maniobra más precisa que he intentado nunca", reconocía Matt Jones antes de un salto que ya es historia del MTB.

La marca Scania programó el modo autónomo en ambos camiones, con el objetivo de que la precisión fuer máxima. Mientras que Matt Jones era remolcado hasta la rampa por un Audi RS Q8 para asegurar la velocidad perfecta de entrada, algo clave para tener éxito en la maniobra.

Primero realizó el saltó con un solo camión y luego logró la gesta de hacerlo atravesando los remolque de los dos camiones. "He tenido que creer de verdad que era posible", admitía Matt Jones.

