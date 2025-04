Tragedia en el Annapurna: dos sherpas desaparecidos en mitad de una avalancha mortal

El mundo del alpinismo sigue en vilo y con pesimismo las últimas informaciones que llegan desde el Annapurna, la décima montaña más alta de la Tierra (8.091 metros) donde una avalancha ha sorprendido a dos sherpas entre el Campo 2 y el Campo 3 del mítico ochomil del Himalaya. El medio The Himalayan Times apunta que los dos desaparecidos serían Rima Sherpa y Nima Tashi Sherpa del distrito de Solukhumbu, según habría confirmado Ningma Sherpa, propietario de Seven Summit Treks.

La avalancha mortal, según el citado diario, se habría producido en la madrugada del lunes 7 de abril y los servicios de búsqueda y rescate ya están tratando de localizar a los dos sherpas desaparecidos. Un helicóptero sobrevuela la zona para ayudar en las labores de búsqueda y rescate. Se calcula, según datos del Departamento de Turismo, que 42 escaladores -30 hombres y 12 mujeres- de cuatro equipos de expedición han recibido permisos para escalar el Annapurna durante esta primavera.

La empresa Seven Summit Treks emitió un comunicado este martes con imágenes de la terrible avalancha entre el Campo 2 y el Campo 3 del Annapurna y confirmando que "sufrimos un terrible desastre".

"Una enorme avalancha se desató hoy sobre el Campo II (5600 metros) en el Annapurna, y sufrimos un terrible desastre. Mientras transportábamos cilindros de oxígeno para el ascenso a la cima, dos de nuestros sherpas, Ngima Tashi y Rima Rinje, fueron arrastrados. Pemba Thenduk, quien también quedó atrapado en la avalancha, logró mantenerse a flote e inmediatamente comenzó a buscarlos. Nawang Thindu y Nima Wangdak estaban en la ruta y se unieron a la búsqueda. Después, Lakpa Temba y Mingtemba se unieron. Cinco sherpas comenzaron a buscar activamente a los hombres perdidos, pero sin suerte. Ngima Tashi y Rima Rinje estaban bien preparados y acababan de escalar el Chulu Oeste como escalada de preparación antes de dirigirse al Annapurna", informa Seven Summit Treks.

"Desplegamos un helicóptero para localizarlos en cuanto supimos la noticia, y el capitán Sobit Gauchan voló hasta la tarde para encontrar a Ngima y Rima. Sin suerte. La ruta entre el Campo 2 y el Campo 3 del Annapurna está gravemente afectada por esta avalancha. Haremos todo lo posible por reparar la línea para mañana. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, no hemos podido localizarlos. No perdemos la esperanza y enviaremos un helicóptero adicional con un equipo de búsqueda y rescate mañana temprano. No pierdo la esperanza. Haremos todo lo posible por localizar y rescatar a nuestros hombres", señala Ningma Sherpa, propietario de Seven Summit Treks, en dicho comunicado.

"Una avalancha golpeó la ruta entre el Campo 2 y el Campo 3"

El portal de aventuras extremas brasileño extremos.com.br recopila información de primera mano de Elias Luiz, quien detalla que "una avalancha golpeó la ruta entre el Campo 2 y el Campo 3". Roman Romancini filmó la avalancha donde desaparecieron dos sherpas de su equipo. un vídeo que está disponible en YouTube.

"El incidente ocurrió cuando la mayoría de los escaladores estaban mucho más arriba en la montaña; sin embargo, algunos sherpas trabajaron en la zona, manteniendo la ruta en el Gran Corredor. Los desaparecidos fueron identificados como Rima Sherpa y Nima Tashi Sherpa del distrito de Solukhumbu, según Ningma Sherpa, propietario de Seven Summit Treks. Los esfuerzos de búsqueda están en marcha, dirigidos por otros sherpas estacionados en el campamento base, y se ha enviado un helicóptero de rescate desde Katmandú para ayudar en la operación. También esperamos noticias sobre los escaladores que descienden de la cumbre, muchos de los cuales planeaban llegar al Campo 2 para pasar la noche. El estado de las cuerdas fijas sigue siendo incierto", informa Elias Luiz, escritor y editor de Extremos.

