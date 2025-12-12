Acusan al alpinista Thomas Plamberger de dejar morir a su novia congelada en la montaña

La fiscalía de Innsbruck acusa a Thomas Plamberger, un alpinista austríaco de 36 años, de homicidio por "grave negligencia" tras la muerte por congelación de Kerstin Gurtner, su compañera de ascensión y pareja, el pasado 18 de enero en el Grossglockner, la montaña más alta de Austria. El caso, que conmocionó al país hace casi un año, llega ahora a la fase previa al juicio, previsto para febrero.

Un ascenso en condiciones extremas

Gurtner, de 33 años y sin experiencia previa en montañismo de alta altitud, y Plamberger, considerado un experto en expediciones, ascendían hacia los 3.798 metros del Grossglockner en una jornada marcada por condiciones meteorológicas severas: temperaturas de hasta –8 °C y sensaciones térmicas de –20 °C por efecto del viento.

Las cámaras instaladas en la montaña registraron sus movimientos, mostrando cómo avanzaban exhaustos y desorientados cuando, según la investigación, una tormenta de nieve les sorprendió cerca de las 20:00 horas, a unos cincuenta metros de la cumbre.

La secuencia investigada: decisiones fatales

La fiscalía sostiene que Plamberger cometió una cadena de errores que resultaron decisivos para el destino fatal de Gurtner: infravaloró las condiciones meteorológicas, inició la ascensión "con unas dos horas de retraso", carecía del equipo necesario para una emergencia a gran altitud, no activó ningún aviso de emergencia antes de la caída de la noche y continuó avanzando pese a la tormenta, en lugar de detenerse o pedir auxilio.

Los investigadores subrayan que la mujer vestía de manera inadecuada para este tipo de expedición, algo que se apreciaría en fotografías tomadas durante el ascenso. Plamberger era el guía de la cordada.

Un helicóptero les localiza… pero no interviene

A las 22:50 horas un helicóptero de rescate habría sobrevolado la zona e identificado a la pareja. Sin embargo, según la fiscalía, Plamberger habría asegurado a los operadores que podían continuar, por lo que no se procedió al rescate. Es decir, él habría rechazado el rescate.

Abandonada en plena tormenta

De acuerdo con la reconstrucción oficial, Plamberger no habría pedido ayuda a los servicios de emergencia hasta pasada la medianoche. Además, entonces apagó su teléfono móvil y estuvo ilocalizable durante un tramo crítico de la noche.

La fiscalía afirma que, alrededor de las 2:00 de la madrugada, abandonó a Gurtner en plena tormenta, sin saco de dormir ni mantas térmicas, y regresó solo hacia el refugio Erzherzog-Johann-Hütte en busca de ayuda.

Kerstin Gurtner fue hallada muerta a las 10:00 de la mañana siguiente, completamente sola en la montaña. Había fallecido de hipotermia. El acusado había dado la alarma horas antes, pero ya era demasiado tarde.

La defensa: "Un trágico y fatal accidente"

Los abogados de Plamberger sostienen que no hubo negligencia y que la decisión de separarse para buscar ayuda se tomó de mutuo acuerdo. Defienden que se trata "de un trágico y fatal accidente".

El alpinista ahora se enfrenta a una pena de hasta tres años de prisión si es declarado culpable.

