La UCO sitúa a Santos Cerdán como "enlace" entre el Gobierno y Acciona para el presunto amaño de obras

Un nuevo informe de la UCO sitúa al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como "enlace" entre Gobierno y la empresa Acciona para el presunto amaño de obra pública. El informe al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias destaca que Cerdán habría llevado labores de intermediación "directamente" con Acciona.