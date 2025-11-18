Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
INFORME UCO

La UCO sitúa a Santos Cerdán como "enlace" entre el Gobierno y Acciona para el presunto amaño de obras

Cerdán habría llevado labores de intermediación "directamente" con Acciona.

Santos Cerd&aacute;n

Santos CerdánEFE

Luis Alcantud
Publicado:

Un nuevo informe de la UCO sitúa al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como "enlace" entre Gobierno y la empresa Acciona para el presunto amaño de obra pública. El informe al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias destaca que Cerdán habría llevado labores de intermediación "directamente" con Acciona.

