INFORME UCO
La UCO sitúa a Santos Cerdán como "enlace" entre el Gobierno y Acciona para el presunto amaño de obras
Cerdán habría llevado labores de intermediación "directamente" con Acciona.
Un nuevo informe de la UCO sitúa al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como "enlace" entre Gobierno y la empresa Acciona para el presunto amaño de obra pública. El informe al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias destaca que Cerdán habría llevado labores de intermediación "directamente" con Acciona.
