Sarah Almagro conquista el Mundial de surf adaptado y completa un triplete internacional

Sarah Almagro ha logrado hacer historia proclamándose campeona del mundo de surf adaptado. Con un total de 16,17 puntos, la deportista malagueña completó una actuación excepcional basada en dos olas decisivas de 8,67 y 7,50 puntos que la situaron por encima de la francesa Beatrice Duran, segunda con 10,27.

"Ha sido una manga increíble con condiciones muy complicadas", explicó la surfista a las cámaras de Antena 3 Deportes. La joven española es un ejemplo de superación, ya que de un día para otro se quedó sin brazos y sin piernas, pero nada le ha impedido ser campeona del Mundo.

Un año perfecto: España, Europa y ahora el mundo

Con este triunfo, Almagro cierra una temporada irrepetible en la que ha logrado un triplete internacional: campeona de España, de Europa y del mundo. "No tengo palabras, simplemente te felicito", expresaron los miembros del equipo a Sarah Almagro.

La surfista destacó el trabajo conjunto con su equipo técnico y el apoyo de la Federación Española de Surfing, logrando así la mejor actuación del tercer día de competición. El podio lo completaron las también europeas Celine Rouillard (bronce) y Hannah Dines (cuarta).

Un impulso para el surf adaptado español

Con ese oro, Sarah Almagro consolida su posición como una de las grandes referencias mundiales del para surfing y eleva al surf español a lo más alto del panorama internacional. La joven surfista representa con orgullo a España.

