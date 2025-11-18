Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Laporta reacciona al apoyo de Xavi Hernández a Víctor Font: "No me sorprendió"

El presidente del Barça, muy ilusionado con el regreso al Spotify Camp Nou: "Será histórico"

V&iacute;ctor Font saluda al exentrenador del Barcelona Xavi Hern&aacute;ndez

Víctor Font saluda al exentrenador del Barcelona Xavi HernándezEFE

Luis F. Castillo
Publicado:

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha explicado que el club está trabajando para cumplir con las exigencias de la UEFA y poder disputar en el Spotify Camp Nou el partido del 9 de diciembre ante el Eintracht de Frankfurt, correspondiente a Champions League.

"Pronto conoceremos la decisión de la UEFA. Esperamos que sea favorable. Estamos acondicionando todo lo que hace falta para cumplir con sus requisitos. En el próximo partido no tendremos cupo de afición visitante porque no hemos podido aislar la zona. Esto no es obligatorio para LaLiga, pero sí para la UEFA", señaló Laporta en declaraciones al programa El món a RAC1.

El mandatario confirmó además que el partido del sábado contra el Athletic Club se celebrará en el Spotify Camp Nou con un aforo provisional de 45.401 espectadores, lo que calificó de momento "histórico" y una oportunidad para "recuperar el factor campo". El objetivo del club es ampliar la capacidad hasta los 62.000 asientos antes de 2026, algo que, según Laporta, permitirá "ajustar los precios" de las entradas.

"Las críticas con Lamine son superlativas"

Preguntado por las lesiones de los jugadores azulgranas durante sus concentraciones con las selecciones, Laporta expresó su deseo de que "los dosifiquen, tengan cuidado y los cuiden para que no vuelvan lesionados y puedan jugar".

"Tenemos el caso reciente de Lamine Yamal", recordó el presidente, quien añadió que "cuando pasa algo con Lamine y tiene que volver a casa, las críticas son superlativas; mientras que si sucede lo mismo con otro equipo, parece que nadie se ha enterado".

El dirigente también se refirió al impacto del 'fair play' financiero en la inversión en cantera: "No puede ser que la inversión en el fútbol base impacte en el 'fair play' de los equipos", opinó, argumentando que la formación de los jóvenes futbolistas "es lo que nutre a las selecciones". "Esto ya pasa en la UEFA, pero aquí no y es algo que se debería estudiar", abundó.

Elecciones y futuro del club

Laporta adelantó que quiere definir "lo antes posible" la fecha de las elecciones a la presidencia, que deberán celebrarse entre el 15 de marzo y el 15 de junio de 2026. "Se buscará un día que perjudique lo menos posible al primer equipo", precisó.

En cuanto a la presentación del movimiento 'Nosaltres', encabezado por Víctor Font, candidato en los anteriores comicios, Laporta aseguró que le parece "muy respetable que todos los barcelonistas hagan lo que consideren", aunque evitó responder a las acusaciones de "personalismo". "No estamos en campaña electoral, estamos dirigiendo el club", recalcó.

Respecto a la asistencia de Xavi Hernández al acto, el presidente dijo que no le sorprendió. "No fue ninguna novedad, pues en el pasado ya había tenido relación con el futuro candidato", comentó.

Laporta confirmó también que no se pedirá un aval al presidente electo. "Era discriminatorio desde el punto de vista económico y disuasorio en la mayoría de los casos, pero el abanico de candidatos seguramente será muy similar con la criba de las firmas de apoyo", valoró.

Estatua de Messi y homenaje pendiente

Por último, el presidente del Barça habló del homenaje a Leo Messi y de la estatua que el club proyecta instalar junto al Spotify Camp Nou: "Aún no se ha presentado a la familia la propuesta del escultor, pero la propuesta del partido de homenaje y de la estatua se hará", confirmó.

