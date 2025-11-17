Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere una familia de turistas en Estambul por una intoxicación de origen desconocido

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, asegura que la investigación aún continúa y que de momento no hay resultados oficiales, aunque la pista más firme es una intoxicación por un pesticida.

Polic&iacute;a turca

Policía turcaEFE | Archivo

Alejandro Lorente
Publicado:

El padre de una familia de turistas turco-alemanes, intoxicados por una causa aún desconocida, ha fallecido este lunes en Estambul, días después de la muerte de su esposa y dos hijos, en un caso que ha sorprendido y conmocionado a Turquía.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha afirmado en un discurso este lunes que la investigación aún continúa y que de momento no hay resultados oficiales. Sin embargo, la prensa señala que la pista más firme es una intoxicación por un pesticida esparcido en el hotel en el que se alojaba la familia, según informa Europa Press.

Según el diario Cumhuriyet, una empresa de fumigaciones habría rociado con fosfuro de aluminio el espacio del hotel, sustancia que al reaccionar con agua da lugar a humos tóxicos que pudieron introducirse en la habitación de la familia por la ventilación del baño. El martes pasado, los cuatro miembros de la familia recién llegados de Alemania el domingo anterior, comenzaron a sentir náuseas y vómitos, y acudieron al hospital al día siguiente.

Tras recibir un tratamiento con suero, todos fueron dados de alta y regresaron al hotel, pero los síntomas se agravaron por la noche y fueron trasladados en ambulancia a la clínica.

Los dos niños, de tres y seis años respectivamente, murieron el pasado jueves, la madre, al día siguiente y el padre, que estaba en coma, ha fallecido hoy. La investigación se centraba en primer lugar en una posible intoxicación alimentaria, motivo por el cual las autoridades han precintado el restaurante en el que la familia había cenado el martes. Además, detuvieron al dueño y al cocinero del local, así como a un vendedor callejero de mejillones rellenos y a otro vendedor de dulces.

No se han rastreado otros clientes afectados de estos establecimientos, pero sí se han detectado síntomas en otros dos turistas que estuvieron alojados en el mismo hotel, la policía evacuó y precintó el establecimiento el domingo. Además, arrestó al dueño del hotel junto a varios trabajadores, al gerente y a un empleado de la empresa de fumigaciones. En total, han sido detenidas once personas.

Debate en Turquía por la higiene alimentaria

El caso ha dado lugar a un gran debate en Turquía sobre la higiene alimentaria, tras investigarse inicialmente una posible intoxicación por comida en mal estado. Erdogan insistió hoy en que las autoridades turcas han realizado más de un millón de inspecciones de sanidad en el sector de la alimentación, llevando 425 casos a la Fiscalía.

"Quiero expresar que no me parece correcto arrojar sospechas sobre nuestro sector gastronómico, mientras todavía no se hayan aclarado el caso de Estambul", comunicó el jefe de Estado de Turquía.

