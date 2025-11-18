VENEZUELA - EEUU
Maduro propone a Trump un 'cara a cara' y le advierte de que atacar Venezuela sería "su fin político"
El presidente venezolano propone un 'face to face' para "el que quiera dialogar" después de que Trump dijera que probablemente conversaría con él.
El presidente Donald Trump aseguraba que era probable que hablará con Nicolás Maduro "en algún momento" y el presidente de Venezuela no ha dudado en invitarlo a dialogar en un 'cara a cara'.
El mayor portaaviones y fuerzas militares se desplegaron a tan solo 11 kilómetros de la frontera del país y Maduro asegura que si Trump ataca "militarmente" a Venezuela sería "el fin político" de su homólogo estadounidense, quien no descarta ninguna opción y dijo que estaría "orgulloso" de ordenar ataques contra narcotraficantes en suelo mexicano.
"Quieren que el presidente Trump cometa el error más grave de toda su vida y se meta militarmente contra Venezuela, lo cual sería el fin político de su liderazgo y de su nombre, y lo están azuzando, provocando", aseguró el líder chavista en su programa semanal 'Con Maduro+'. Además, añadió que la "provocación" no solo llega por parte de sus adversarios y enemigos, sino "que tiene gente a su alrededor que ya calcula en función de la era posTrump y no le importa nada hacerle un daño".
Sobre las maniobras militares asegura que la Fuerza Armada venezolana no está pensada para "invadir ningún país" sino para "proteger el derecho del pueblo a su desarrollo en paz" y que se han incrementando los ejercicios con el 'Plan Independencia 200'.
Maduro invita a Trump a hablar "cara a cara"
El presidente de Venezuela también invita a la Administración Trump a dialogar "cara a cara" después de que el mandatario republicano señalara que Maduro "no ha sido bueno con EE.UU." y le acusara de enviar a miembros de la banda Tren de Aragua a EEUU.
Donald Trump afirmaba que "probablemente" hablará "en algún momento" con Maduro, "porque Venezuela quiere hablar". "El que quiera dialogar, encontrará siempre en nosotros gente de palabra, gente decente y gente con experiencia para dirigir a Venezuela. Así que, en Estados Unidos, el que quiera hablar con Venezuela, se hablará 'face to face', cara a cara, sin ningún problema", afirmaba Maduro en su programa. "Esa es nuestra posición invariable (..). El diálogo es el camino a buscar la verdad y la paz, la paz no tiene alternativa".
A su vez, Nicolás Maduro rechazaba "la amenaza del uso de la fuerza o el uso de la fuerza para imponer reglas en las relaciones entre los países" y pedía el "respeto absoluto al Derecho Internacional".
Estados Unidos ha desplegado un contingente militar en aguas del Caribe aludiendo al combate contra el narcotráfico y ha atacado varias embarcaciones presuntamente destinadas al tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico donde han muerto 83 personas en las últimas semana.
