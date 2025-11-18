Maduro propone a Trump un 'cara a cara' y le advierte de que atacar Venezuela sería "su fin político"

El presidente Donald Trump aseguraba que era probable que hablará con Nicolás Maduro "en algún momento" y el presidente de Venezuela no ha dudado en invitarlo a dialogar en un 'cara a cara'.

El mayor portaaviones y fuerzas militares se desplegaron a tan solo 11 kilómetros de la frontera del país y Maduro asegura que si Trump ataca "militarmente" a Venezuela sería "el fin político" de su homólogo estadounidense, quien no descarta ninguna opción y dijo que estaría "orgulloso" de ordenar ataques contra narcotraficantes en suelo mexicano.

"Quieren que el presidente Trump cometa el error más grave de toda su vida y se meta militarmente contra Venezuela, lo cual sería el fin político de su liderazgo y de su nombre, y lo están azuzando, provocando", aseguró el líder chavista en su programa semanal 'Con Maduro+'. Además, añadió que la "provocación" no solo llega por parte de sus adversarios y enemigos, sino "que tiene gente a su alrededor que ya calcula en función de la era posTrump y no le importa nada hacerle un daño".

Sobre las maniobras militares asegura que la Fuerza Armada venezolana no está pensada para "invadir ningún país" sino para "proteger el derecho del pueblo a su desarrollo en paz" y que se han incrementando los ejercicios con el 'Plan Independencia 200'.

Maduro invita a Trump a hablar "cara a cara"

El presidente de Venezuela también invita a la Administración Trump a dialogar "cara a cara" después de que el mandatario republicano señalara que Maduro "no ha sido bueno con EE.UU." y le acusara de enviar a miembros de la banda Tren de Aragua a EEUU.

Donald Trump afirmaba que "probablemente" hablará "en algún momento" con Maduro, "porque Venezuela quiere hablar". "El que quiera dialogar, encontrará siempre en nosotros gente de palabra, gente decente y gente con experiencia para dirigir a Venezuela. Así que, en Estados Unidos, el que quiera hablar con Venezuela, se hablará 'face to face', cara a cara, sin ningún problema", afirmaba Maduro en su programa. "Esa es nuestra posición invariable (..). El diálogo es el camino a buscar la verdad y la paz, la paz no tiene alternativa".

A su vez, Nicolás Maduro rechazaba "la amenaza del uso de la fuerza o el uso de la fuerza para imponer reglas en las relaciones entre los países" y pedía el "respeto absoluto al Derecho Internacional".

Estados Unidos ha desplegado un contingente militar en aguas del Caribe aludiendo al combate contra el narcotráfico y ha atacado varias embarcaciones presuntamente destinadas al tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico donde han muerto 83 personas en las últimas semana.

