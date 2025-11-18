Mazón dimitirá como presidente del PP valenciano y Pérez Llorca presentará este miércoles su candidatura

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, asegura que Carlos Mazón también dimitirá como presidente del PP en Valencia. "El señor Mazón puso su cargo a disposición del partido. Me notificó que creía que debía dejar la presidencia del partido y yo estoy de acuerdo. Y por tanto, en las próximas semanas espero que, una vez finalice la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, hagamos el relevo adecuado en el partido", anunciaba ante los medios.

Feijóo espera que en las próximas semanas se efectúe la salida de Mazón "como presidente de la Generalitat y de dimitir como presidente del PP valenciano", aunque no aclara cómo se realizará si será convocando un congreso del partido o a través de una Junta Directiva.

Según ha señalado, la elección de un nuevo presidente del PPCV se produce a "instancia" del propio Mazón y Feijóo cree que se hace de forma "correcta y muy coherente con su propia decisión de dimitir como presidente de la Generalitat". "Y por lo tanto, también de dimitir como presidente del partido en la Comunidad Valenciana", añade.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, pide a Núñez Feijóo que explique por qué Mazón no puede presidir el PP valenciano pero sí mantener su acta de diputado autonómico. "El señor Feijóo tiene que explicar muy bien por qué Mazón no puede presidir el PP valenciano pero sí puede seguir siendo diputado en Les Corts", ha dicho en la red social 'Bluesky'.

El presidente de los 'populares' también ha cargado contra los diputados de la izquierda que estuvieron en la comisión de investigación de la DANA y les acusa de convertirla en un "circo". Es "una falta de respeto a las víctimas, a los hechos y a la verdad".

Pérez Llorca presentará su candidatura mañana

El portavoz del grupo popular en Les Corts Valencianes y secretario general del PP de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, registrará este miércoles su candidatura para ser investido president de la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón.

El anuncio se produce sin que se conozca el resultado de las negociaciones con Vox, unas conversaciones que, según Feijóo, se están manteniendo "en un clima de respeto" y Vox todavía no da por concluidas las reuniones con el PP en Valencia. Se prevé que en los próximos días se produzca la investidura de Pérez Llorca,encargado de relevar a Mazón en la Comunidad Valenciana.

Será este próximo jueves cuando la junta de portavoces de Les Corts Valencianes se reúna a partir de las 11.00 para fijar la fecha del pleno de investidura. El reglamento establece que la fecha la dicta la Presidencia de la Cámara autonómica, una vez oídos los portavoces de los partidos políticos que conforman el Parlamento valenciano, entre los tres y los siete días hábiles siguientes a la finalización del plazo para registrar candidaturas, que acaba el mañana miércoles.

El pleno de investidura se celebraría la semana que viene y en será necesaria una mayoría absoluta (50 votos) para que el candidato propuesto sea elegido para ocupar el cargo de 'president' y que ya suman PP y Vox.

