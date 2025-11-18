La profecía de Lamine Yamal en redes tras saber que vuelve a jugar en el nuevo Camp Nou

Lamine Yamal ha vuelto a dejar claro su entusiasmo por el regreso del Barcelona al Spotify Camp Nou. Tras conocerse este lunes que el conjunto de Hansi Flick volverá a su estadio este sábado frente al Athletic Club, el canterano ha cambiado su foto de perfil en redes sociales y ha publicado un mensaje cargado de ilusión.

"Montjuïc fue el principio, en el Camp Nou se escribirá la historia", escribió el jugador de Mataró, acompañando la frase con una imagen en la que se le ve sujetando con la mano el escudo de la camiseta del Barça. Un gesto que muchos hinchas culés han interpretado como una declaración de intenciones antes del esperado regreso al feudo azulgrana.

"Se acercan noches especiales"

El extremo de 18 años ya había mostrado su emoción el domingo con un vídeo en el que se veía una panorámica de la ciudad de Barcelona y un zoom hacia el estadio azulgrana. "Se acercan noches especiales", fue la frase que utilizó para acompañar aquella publicación.

Y es los jugadores del Barça cuentan las horas para reencontrarse con su público en el nuevo Camp Nou, tras más de dos años de obras y el paso temporal por el Estadio Olímpico de Montjuïc. En el entrenamiento de puertas abiertas del pasado 7 de noviembre, Lamine Yamal ya pisó el césped del remodelado estadio, aunque entonces solo ante 21.795 espectadores, el aforo permitido con la licencia de la Fase 1A.

Este sábado, en cambio, el joven internacional podrá vivir su primera gran cita en casa ante 45.401 aficionados, el doble que en aquella sesión, después de que el club recibiera la autorización para abrir la Fase 1B.

Debutó allí el 29 de abril de 2023

Lamine Yamal ya sabe lo que es jugar en el Camp Nou: debutó en el viejo estadio el 29 de abril de 2023, cuando apenas tenía 15 años, disputando siete minutos históricos frente al Betis. Desde entonces, su crecimiento ha sido meteórico y ahora, con el nuevo Camp Nou listo para reabrir sus puertas, el futbolista afronta el regreso como un símbolo del nuevo ciclo del Barça.

