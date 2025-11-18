Al menos 7 muertos en las fuertes inundaciones que azotan Vietnam

Al menos 7 personas han muerto y 5 más han desaparecido tras las intensas lluvias que azotan el centro del país. Se ha llegado a alcanzar un récord de hasta 1.700 milímetros en 24 horas. 2.200 hectáreas de cultivos han quedado totalmente destruidos

Hay cerca de 100.000 viviendas afectadas y miles de personas están aisladas. La cifra de evacuados es también muy alta: 21.000 según las últimas estimaciones, aunque alguno de ellos ya habrían comenzado a volver a sus casas.

La provincia central de Danang también se encuentra en alerta por posibles nuevas inundaciones en los próximos dos días, ya que los ríos alcanzaron niveles preocupantes de caudal según informa el gobierno.

