Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Francia

Nicolas Sarkozy queda en libertad tras pasar 20 días en prisión

El Tribunal de Apelación de París acepta la petición de la Fiscalía francesa, que impone medidas de control judicial al expresidente.

Nicolas Sarkozy

Nicolas Sarkozy queda en libertad tras pasar 20 días en prisión | Europa Press

Publicidad

Ángel Granero
Publicado:

El Tribunal de Apelación de París ha ordenado la puesta en libertad del expresidente francés Nicolas Sarkozy, quien llevaba 20 días en prisión tras ser condenado a cinco años de cárcel por asociación de malhechores. La decisión llega después de que la Fiscalía de Francia solicitara su excarcelación bajo medidas de control judicial.

Sarkozy, de 70 años, fue ingresado en prisión el 21 de octubre, convirtiéndose en el primer exjefe de Estado francés en entrar en la cárcel. Su condena está relacionada con la presunta financiación irregular de su campaña electoral mediante fondos procedentes del régimen del fallecido líder libio Muamar Gadafi.

Una apelación que se resolverá en 2026

Los abogados del expresidente recurrieron la sentencia, y el juicio de apelación está previsto para 2026. Durante ese tiempo, la defensa ha argumentado que no es razonable mantenerlo en prisión preventiva mientras se resuelve el recurso. La corte ha estimado en su decisión que "considera aceptable la petición de puesta en libertad",

Una de las condiciones de la puesta en libertad del expresidente es que tiene prohibido hablar con cualquier funcionario del ministro de justicia, Gérald Darmanin, quien le visitó en prisión el 29 de noviembre, según la cadena BFM TV.. Además, tiene una prohibición de salir del territorio nacional.

"Esta decisión es una aplicación normal de la ley. Es un paso. El siguiente paso es el juicio de apelación", ha señalado uno de los abogados de Nicolas Sarkozy al salir de la audiencia en el tribunal de París, según ha recogido 'Le Parisien'.

Sarkozy denuncia una "terrible experiencia"

Durante la vista, celebrada por videoconferencia, Sarkozy insistió en su inocencia. "Nunca admitiré haber pedido dinero al régimen libio", declaró. También calificó su paso por prisión como "una terrible experiencia". "Es duro, muy duro", añadió.

El exmandatario mantiene que es víctima de un "escándalo judicial" que, según él, ha "humillado a Francia". Desde su ingreso en prisión, ha denunciado una persecución política y ha reiterado que las acusaciones en su contra carecen de fundamento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

El Senado de Estados Unidos avanza en un acuerdo para reabrir el gobierno

El Capitolio

Publicidad

Mundo

Nicolas Sarkozy

Nicolas Sarkozy queda en libertad tras pasar 20 días en prisión

Rod Wave

Detienen al rapero Rod Wave el mismo día que es nominado a los Grammy por tenencia de armas y drogas

Blastocisto de un embrión

Gigantes tecnológicos intentan crear un bebé genéticamente modificado

El interior de un tren
Eslovaquia

Un choque entre dos trenes a 20 kilómetros de Bratislava deja 79 heridos, tres de ellos graves

Bélgica envía cartas a jóvenes para que se inscriban al servicio militar voluntario
Servicio militar

Bélgica envía cartas a jóvenes para que se inscriban al servicio militar voluntario

Sánchez
Cumbre CELAC

Tras las gafas, la guayabera viral: la simbología interna del look de Pedro Sánchez en la Cumbre CELAC

Una guayabera y un bolso tejido por mujeres indígenas son las prendas que tanto han llamado la atención del 'outfit' del presidente.

Tim Davie
BBC

Dimite el director general de la BBC, Tim Davie, tras un polémico documental sobre Trump

Tim Davie y Deborah Turness dejan sus cargos después de las críticas por la edición de un discurso del presidente estadounidense en un reportaje de la cadena pública.

Tifón Fung wong

Alerta en Filipinas por el supertifón Fung-Wong: Un millón de personas evacuadas

El Capitolio

El Senado de Estados Unidos avanza en un acuerdo para reabrir el gobierno

Pirámides Egipto

VÍDEO: Detienen en Egipto a tres turistas por hacerse fotos desnudos en las pirámides

Publicidad