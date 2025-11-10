Dimite el director general de la BBC, Tim Davie, tras un polémico documental sobre Trump

El director general de la BBC, Tim Davie, y la directora de informativos, Deborah Turness, han presentado su dimisión tras la controversia generada por la emisión de un documental en el que se editó de forma engañosa un discurso de Donald Trump. El programa, parte de la serie 'Panorama', mostraba al presidente estadounidense incitando aparentemente a sus seguidores a asaltar el Capitolio el 6 de enero de 2021.

La cadena pública británica recibió fuertes críticas después de que el periódico 'The Daily Telegraph' publicara documentos internos que revelaban que el discurso fue modificado de manera sesgada. La edición habría llevado a la audiencia a interpretar que Trump incitó directamente la violencia durante los disturbios, algo que no coincidía con la grabación original.

En una carta enviada al Consejo de Administración, Tim Davie asumió la "máxima responsabilidad" por los errores cometidos. "En conjunto, la BBC funciona bien, pero se han cometido algunos errores y, como director general, debo asumir la responsabilidad final", señaló el directivo, quien llevaba más de veinte años en la cadena y ocupaba el cargo desde 2020.

Davie explicó que trabajará con la junta directiva para facilitar una transición ordenada y acordar los plazos de su salida. Reconoció que, aunque no es el único motivo, el debate actual en torno a BBC News ha sido determinante en su decisión. También mencionó las exigencias personales y profesionales del puesto como un factor importante en su renuncia.

"El valor de la BBC es único. Representa lo mejor de nosotros: un Reino Unido amable, tolerante y curioso. Pero, como toda organización pública, no somos perfectos. Debemos ser siempre transparentes y responsables", afirmó Davie en su comunicado.

Por su parte, Deborah Turness presentó su dimisión un día antes. En su mensaje, reconoció que la polémica en torno al programa sobre Trump "ha llegado a un punto en el que está dañando a la BBC". Turness aseguró que las acusaciones de sesgo institucional contra el servicio de noticias "son falsas", aunque admitió que se cometieron errores en el proceso editorial.

El presidente del Consejo de la BBC, Samir Shah, lamentó la marcha de ambos directivos y agradeció su "dedicación y compromiso" con la emisora. "Hoy es un día triste para la BBC", declaró en un comunicado oficial.

Las dimisiones de Davie y Turness abren un nuevo capítulo de incertidumbre para la BBC, una institución que enfrenta críticas constantes sobre su independencia y neutralidad. La cadena pública deberá ahora reconstruir la confianza del público y revisar sus protocolos editoriales para evitar que situaciones similares vuelvan a poner en entredicho su prestigio.

Trump celebra la dimisión

Por su parte, Donald Trump ha celebrado la dimisión del director de la cadena le acusa de "corrupto".

"Los altos cargos de la BBC, incluido TIM DAVIE, el JEFE, están dimitiendo o siendo DESPEDIDOS porque les han pillado 'manipulando' mi excelente (¡PERFECTO!) discurso del 6 de enero. Gracias a The Telegraph por desenmascarar a estos 'periodistas' corruptos", ha escrito Trump en su red social, Truth Social.

"Son personas muy deshonestas que intentaron influir en el resultado de las elecciones presidenciales. Por si fuera poco, son de un país extranjero, uno que muchos consideran nuestro aliado número uno. ¡Qué terrible para la democracia!", añade.