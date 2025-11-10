El aviso de César Gonzalo: "El tira y afloja entre una borrasca y el anticiclón nos dejará abundantes lluvias en el oeste"

Una potente borrasca desde el Atlántico y las altas presiones del norte de África marcarán el tiempo de esta semana. En medio de esa lucha de ‘titanes’ está situado nuestro país, lo que primero vamos a notar es la presencia de vientos cálidos del sur a partir de mañana. Y la segunda será la llegadas de lluvias en el oeste.

Nubes altas

En este lunes es lo que va a predominar en nuestros cielos, nubosidad alta que aparece a partir de 6 km de altura. Formadas por pequeños cristalitos de hielo, en vez de por pequeñas gotas de agua, y dejan los cielos blanquecinos. Son traslucidas y no llegan a nublar los cielos. La nubosidad más densa se mantendrá en Galicia, el oeste de Asturias, de León y en el norte de Canarias, zonas donde podrán caer algunas lluvias débiles. En resumen, salvo en el noroeste tendremos un día con ambiente soleado. En cuanto a las temperaturas máximas, las de por la tarde, serán muy parecidas a las de ayer.

Vientos del sur

Mañana y miércoles ya podrán soplar con fuerza en el norte. Con avisos por fuerte oleaje en Galicia y rachas de viento que podrán superar los 80km/h. Podrán rebasar los 90 km/h en el interior de Asturias, Cantabria y norte de Navarra. Mañana martes y pasado mañana las lluvias serán persistentes en Galicia donde también se activan a avisos por fuertes precipitaciones. En el resto apenas notaremos cambios, en una jornada con temperaturas ligeramente más altas que las de hoy.

Atentos en Canarias

El largo frente que parte de la borrasca atlántica de la que hablamos, llegará a Canarias al final del miércoles, y sobre todo el jueves. Viene cargado de tormentas y lluvias que podrán ser muy fuertes. Especialmente en las islas de mayor relieve, donde los acumulados pueden ser muy importantes. Mientras tanto, en el jueves, el viento del sur soplará con más fuerza, para dejar temperaturas sorprendentes. Con máximas de hasta 23ºC en Madrid, 27º en Toledo, 29º en Granada y unos muy cálidos 18ºC en León, cuando estamos terminando la primera quincena de noviembre.

Viernes de lluvia

No será hasta el viernes cuando por fin la borrasca, venza las altas presiones y nos deje una jornada con lluvias repartidas. Serán más abundantes y persistentes en el oeste, apenas llegarán al Mediterráneo, y además tampoco dejarán nevadas. Porque las temperaturas seguirán quedando muy encima de lo habitual.

