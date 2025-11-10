Bélgica envía cartas a jóvenes para que se inscriban al servicio militar voluntario

El gobierno belga ofrece un salario de 2.000 euros netos al mes por este servicio militar voluntario, en el que se encargarán sobre todo de tareas de vigilancia en las fuerzas navales, aéreas y terrestres. El objetivo del gobierno belga es aumentar el número de reservistas y que los jóvenes descubran las fuerzas armadas.

A los jóvenes que se presenten, se les avisa de que los que no se alisten al terminar el año de entrenamiento estarán obligados a permanecer como reservistas durante 10 años. El gobierno belga de coalición encabezado por el nacionalista flamenco Bart De Wever pretende así aumentar el número de reservistas de los 6.600 actuales a 20.000 para 2029.

Servicio militar abierto a jóvenes de 18 a 25 años

Aunque la carta se les envía a los jóvenes de 17 años, el servicio militar voluntario está abierto a jóvenes de 18 a 25 años. Además de las cartas, el ministerio de Defensa organizará sesiones informativas en todas las provincias del país. "Necesitamos personal nuevo en el Ministerio de Defensa", enfatizó el ministro, del partido nacionalista flamenco N-VQA, que explicó que "está llegando mucho equipamiento nuevo" para el que hace falta "personal".

El Ministerio de Defensa belga tiene previsto aumentar a 1.000 las plazas disponibles para 2027 e incrementar la cifra progresivamente hasta llegar a un máximo de 7.000. Pese a su proyecto para ampliar el número de reservistas, Bélgica no contempla volver al servicio militar obligatorio.

El envío de las cartas ha comenzado pese a que el Consejo de Estado consideró el 28 de agosto que la propuesta de ley para introducir el servicio militar voluntario no establece de manera lo suficientemente concreta los "elementos esenciales" del tratamiento de datos.

Según el mayor tribunal administrativo del país, el acceso a datos como el lugar de nacimiento o el número de registro civil es desproporcionado en relación con la finalidad prevista. En julio, la Autoridad de Protección de Datos del país también se pronunció en contra de esta ley. En Bélgica, el Consejo de Estado puede suspender las medidas decretadas por el gobierno o un ministro si considera que existe una causa de ilegalidad que lo justifique.

Por otra parte, el Consejo señala la falta de claridad y previsibilidad de la norma. Una disposición del proyecto de ley autoriza la transmisión de datos a otras autoridades de forma muy amplia e indefinida, lo que, según el informe, impide que los jóvenes sepan quién recibirá sus datos y con qué fines.

