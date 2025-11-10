Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Sonora pitada a Donald Trump en el partido de NFL entre los Commanders y los Lions en Washington

El presidente de Estados Unidos no fue bien recibido por el público en Washington y recibió pitos hasta en tres ocasiones.

Donald Trump en el Northwest Stadium de Washington

Donald Trump en el Northwest Stadium de WashingtonReuters

Luis F. Castillo
Publicado:

Donald Trump fue abucheado este domingo durante el partido de la NFL entre los Washington Commanders y los Detroit Lions, disputado en el Northwest Stadium, a las afueras de la capital.

El presidente de Estados Unidos llegó al estadio dos minutos antes del descanso, con el marcador 10-22, invitado por el empresario Josh Harris, propietario de los Commanders.

El mandatario apareció en las pantallas del recinto junto al presidente del Congreso, Mike Johnson, y otros miembros de su equipo. Su imagen provocó una mezcla de aplausos y abucheos, aunque los pitos fueron mayoría.

El Air Force One sobrevoló el estadio

Poco antes de su llegada, el Air Force One, que transportaba al presidente desde Florida, había sobrevolado a baja altura el estadio, un gesto que también fue recibido con abucheos por parte del público.

Trump, fiel a su estilo, celebró la maniobra: "¿Ha sido el mejor sobrevuelo de la historia? Nadie ha hecho uno así. Son los mejores pilotos del mundo. Dicen que quien pilota el Air Force One es el mejor, y eso es justo lo que acabamos de ver. Fue increíble", afirmó tras aterrizar.

Durante el descanso, el presidente participó en una ceremonia militar, donde volvió a ser abucheado por tercera vez.

Quiere que el estadio lleve su nombre

La presencia de Trump en el evento coincidió con la información publicada por ESPN que asegura que el mandatario desea que el nuevo estadio de los Commanders lleve su nombre.

En su segundo mandato, Trump ha incrementado su asistencia a eventos deportivos, algo poco habitual entre los presidentes estadounidenses.

Sin embargo, su popularidad en el área de Washington es especialmente baja: la capital y sus alrededores votan mayoritariamente por el Partido Demócrata y se han visto afectados por los despidos masivos en el Gobierno y el cierre administrativo que ya superaba el mes de duración.

