Messi vuelve al Camp Nou y lanza un 'dardo' a Laporta: "Ojalá algún día pueda volver..."

Leo Messi ha regresado al Camp Nou. Lo ha hecho a solas, en mitad de la noche. El astro argentino, que este lunes empieza con su selección una concentración en Alicante, visitó el estadio del Barcelona, tal y como ha mostrado en una publicación en sus redes sociales: "Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo...".

"Ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo"

El argentino ha sorprendido a todos publicando varias imágenes en su perfil de Instagram pisando el césped del Spotify Camp Nou. El delantero argentino ha visitado Barcelona y ha aprovechado para ver de cerca cómo evolucionan las obras del feudo culé.

El exfutbolista del Barça acompañó las imágenes de un texto muy personal y emotivo en el que explicaba que había vuelto a un lugar que anhelaba "con el alma" y en el que fue "inmensamente feliz": "Ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo".

Asimismo, el histórico 10 azulgrana deja la puerta abierta a poder regresar al Spotify Camp Nou y no solo para decir adiós a la afición azulgrana: "Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…", apostilla en Instagram, en un velado mensaje al presidente Joan Laporta por su marcha del equipo.

Laporta abrió la puerta a un homenaje

Este mensaje de la leyenda del Barça se produce tres días después del entrenamiento a puertas abiertas que el primer equipo azulgrana realizó en el Spotify Camp Nou. Tras esa sesión de entrenamiento, el presidente de la entidad, Joan Laporta, dejó abierta la puerta a un homenaje a Leo Messi cuando el estadio esté completamente terminado, en 2026.

"Sería una bonita forma de inaugurar el estadio con 105.000 espectadores. Dependerá de que él quiera, pero me encantaría hacerlo si sigo como presidente", dijo el dirigente azulgrana.

Concentrado con Argentina en Alicante

El delantero se encuentra inmerso en la disputa de los playoffs de la MLS Cup donde su Inter Miami ya ha eliminado a Nashville en una eliminatoria al mejor de tres partidos: ganaron 3-1, perdieron por 2-1 y en el último duelo volvieron a ganar 4-0 con dos goles y una asistencia del argentino.

Antes de disputar la semifinal de conferencia a partido único frente a Cincinnati, Messi tendrá un compromiso amistoso con la selección argentina disputando un partido frente a Angola este viernes 14 de noviembre a las 21:00 horas en Luanda. Para preparar este encuentro, la albiceleste se va a concentrar en la localidad alicantina de Algorfa.

