Apollo, nuevo accionista mayoritario del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid ha anunciado este lunes que ha vendido parte de las acciones del club a un nuevo inversor, Apollo Sports Capital (ASC), el cual se ha convertido en accionista mayoritario. Esta marca pasaría a tener el 57% del club.

Apollo SC, nuevo accionista mayoritario

La entidad rojiblanca ha emitido un extenso comunicado informando de la noticia y del nuevo papel que tendrá el inversor Apollo Sports Capital, que según detalla el Atleti es una compañía global "de inversión en deporte".

"Gil Martín y Enrique Cerezo continuarán al frente del Atlético"

"El Atlético de Madrid y sus principales accionistas -Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group y fondos gestionados por Ares Management- han alcanzado un acuerdo para que Apollo Sports Capital, compañía global de inversión en deporte de Apollo (NYSE: APO), se convierta en el accionista mayoritario de nuestro club.

Como parte del acuerdo, Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo continuarán al frente del Atlético de Madrid como consejero delegado y presidente respectivamente, y permanecerán como accionistas, garantizando la continuidad y visión del proyecto y su liderazgo. Como inversores a largo plazo, ASC y los actuales accionistas colaborarán con la dirección de Atlético de Madrid para reforzar la solidez financiera del club, su competitividad deportiva y su contribución a la comunidad...

Los accionistas tienen previsto aportar nuevo capital para respaldar los planes del club a largo plazo, incluyendo inversión adicional en los equipos del Atlético de Madrid y en importantes proyectos de infraestructura. Entre ellos se encuentra el desarrollo de la Ciudad del Deporte, un nuevo centro deportivo y de entretenimiento junto al Estadio Riyadh Air Metropolitano. El objetivo de este proyecto es convertirse en un destino de referencia mundial para el deporte, el ocio, la cultura y la actividad comunitaria. Gracias a la amplia experiencia de Apollo en el sector del deporte, los medios y el entretenimiento, ASC aspira a crear un centro urbano dinámico, transformador y multidisciplinar al servicio de los madrileños".

De esta manera, Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group y los fondos gestionados por Ares Management seguirán siendo accionistas minoritarios. De momento no se conocen los términos financieros de la operación.

"Era importante contar con un socio inversor a largo plazo"

Gil Marín, por su parte, ha celebrado la incorporación de Apollo como nuevo inversor mayoritario: "De cara al futuro, juntos vemos una gran oportunidad para impulsar un crecimiento sólido y sostenible de Atlético de Madrid, sobre la base de nuestro legado. Para mí era importante contar con un socio inversor a largo plazo que creyera en nuestra estrategia y pudiera potenciar nuestras actividades fuera del terreno de juego con el desarrollo de la Ciudad del Deporte".

Además, Robert Givone, socio de Apollo y co-gestor de 'ASC', se ha deshecho en elogios hacia el club madrileño: "El Atlético de Madrid es una de las grandes instituciones deportivas de Europa y es un honor para Apollo Sports Capital invertir en este club histórico y en su legado de más de 120 años".

Mutua Madrid Open y Miami Open, otras inversiones de Apollo

La inversión de este nuevo inversor se prevé que se complete en el primer trimestre de 2026. En el comunicado también se detalla que ASC también ha realizado inversiones recientes en los torneos de tenis Mutua Madrid Open y Miami Open.

