Un taxi atropella a un hombre de 52 años en Madrid y lo deja en estado crítico

Un hombre de 52 años se encuentra en estado crítico después de ser atropellado por un taxi durante la madrugada de este domingo en Madrid. El suceso ha ocurrido en torno a las 2:30 horas en la confluencia de Ronda de Toledo con Ribera de Curtidores.

Según las primeras informaciones, el hombre habría cruzado la vía por un lugar no habilitado para el paso peatones. Tras el atropello, la víctima se encontraba en parada cardiorrespiratoria cuando llegaron los servicios de emergencia.

Agentes de la Policía Nacional que acudieron al lugar iniciaron las maniobras de reanimación, que fueron continuadas posteriormente por los sanitarios del Samur-Protección Civil.

Los efectivos consiguieron inicialmente revertir la parada, aunque el hombre volvió a entrar en parada cardiorrespiratoria durante el traslado al hospital. Finalmente, ingresó en el Hospital Clínico en estado crítico.

La víctima había sufrido un traumatismo craneoencefálico severo y un trauma pélvico como consecuencia del atropello.

El departamento de Policía Judicial de Tráfico de la Policía Municipal de Madrid se ha encargado de realizar el atestado y mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente. Además, los agentes escoltaron el convoy sanitario hasta el Hospital Clínico.

Un joven de 16 años muere tras ser atropellado en una autovía de Murcia

Un joven de 16 años murió en la madrugada de este sábado en la autovía del Noroeste, la RM-15, a su paso por el municipio murciano de Bullas. Las circunstancias del suceso todavía se están investigando.

Los hechos ocurrieron sobre las 5:00 horas, en el punto kilométrico 40,5 de la vía. Según las primeras informaciones, el adolescente podría haber cruzado la autovía y haber sido atropellado.

Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas de la Guardia Civil y una ambulancia del servicio de emergencias sanitarias del 061.

El suceso se produjo durante la celebración de las fiestas de Bullas, que tienen lugar estos días, aunque la información disponible no establece ninguna relación entre los festejos y el fallecimiento del joven.

Una mujer de 25 años muere atropellada en Ávila

También este sábado, una mujer de unos 25 años falleció tras ser atropellada por un turismo en la carretera de Sonsoles, en Ávila capital, según los datos del servicio de emergencias 112 de Castilla y León recogidos por Europa Press.

El aviso se recibió minutos antes de las 6:45 horas, después de que el Cuerpo Nacional de Policía comunicara el accidente al centro de emergencias y confirmara que la víctima había fallecido.

La sala de operaciones del 112 trasladó la información a la Policía Local de Ávila y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó un equipo médico hasta el lugar del atropello.