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Pedro Sánchez recurrió a José Luis Zapatero para intentar salvar los decretos de vivienda con Junts

El expresidente socialista habría contactado con la cúpula del partido de Carles Puigdemont para intentar reconducir su rechazo a las medidas.

José Luis Rodríguez Zapatero en una imagen de archivo

Sánchez recurrió a Zapatero para intentar salvar los decretos de vivienda con Junts | Europa Press

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habría recurrido a José Luis Rodríguez Zapatero para intentar conseguir el apoyo de Junts a los decretos de vivienda, según ha revelado 'El Mundo'.

El expresidente socialista intervino ante la dirección de la formación independentista en un último intento de desbloquear las negociaciones.

Zapatero contactó por WhatsApp con uno de los principales dirigentes del partido de Carles Puigdemont, en coordinación con el Ejecutivo. Su objetivo era comprobar si existía margen para modificar la posición de Junts y lograr que respaldara al menos el primero de los decretos.

Según ha explicado el citado medio, el expresidente no había participado en las reuniones previas y que se ofreció a mediar cuando la formación independentista ya había comunicado su rechazo. La respuesta de los interlocutores de Junts fue que la decisión estaba tomada y que la alternativa pasaba por negociar el texto propuesto por su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras.

La intervención se habría producido pese a que Zapatero está investigado en la Audiencia Nacional en el caso Plus Ultra por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. El expresidente ha defendido su inocencia y el respeto a la legalidad de su actividad pública y privada.

Los contactos no evitaron la derrota parlamentaria del Gobierno. El Congreso rechazó este viernes los dos decretos: el primero obtuvo 172 votos favorables y 178 contrarios, mientras que el segundo, sobre la renovación automática de los contratos de alquiler, cayó con 166 apoyos y 184 votos en contra.

El resultado ha reabierto el debate sobre un posible adelanto electoral. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado a Sánchez que ponga fecha a las elecciones y ha asegurado que su partido está preparado para concurrir.

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