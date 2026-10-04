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El decreto 'Maricarmen': menos de 48 horas en vigor y más confusión

Cerca de 4.300 viviendas han desaparecido del mercado de alquiler en solo tres días tras la efímera vida del decreto. Su fugaz entrada en vigor y su repentina anulación deja a propietarios e inquilinos atrapados en la incertidumbre y sin un marco legal claro.

El decreto 'Maricarmen': menos de 48 horas en vigor y más confusión

El decreto 'Maricarmen': menos de 48 horas en vigor y más confusión

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Marina Aguilar
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El denominado 'decreto Maricarmen' ha batido récords de brevedad en el panorama legislativo español. Con menos de 48 horas en vigor, la norma ha tenido un paso efímero que, lejos de aportar estabilidad, ha sembrado la confusión entre propietarios e inquilinos. Lo que para muchas familias vulnerables supuso un respiro de apenas un día, se ha transformado rápidamente en incertidumbre y temor al volver al mismo punto de salida.

Durante su tiempo en vigor, se lograron paralizar desahucios en diferentes puntos de España como fue el caso de Macarena, vecina del barrio barcelonés de Sant Andreu. Sin embargo, la rápida anulación del decreto ha devuelto la presión a las calles.

Mercados paralizados y una oferta de alquiler bajo mínimos

El temor a los cambios legales ha desencadenado una reacción inmediata en el sector inmobiliario. En tan solo tres días, se calcula que alrededor de 4.290 viviendas han sido retiradas del mercado de alquiler en toda España. Los propietarios, ante la inseguridad jurídica, han optado por pausar sus ofertas o retirar los inmuebles mientras se estabiliza la situación, agravando una situación que ya era crítica para quienes buscan un hogar.

En las agencias inmobiliarias, la respuesta para los demandantes se ha vuelto uniforme: "Ahora mismo no hay pisos de alquiler; todos los propietarios los han quitado". Quienes buscan vivienda, como Marta y Álex, se topan hoy con listas de espera interminables y precios desorbitados en las pocas alternativas disponibles. "De toda la situación de estos días, han quitado muchísimos pisos", afirman los jóvenes ante la imposibilidad de encontrar un techo asequible.

Incertidumbre legal y contratos en el limbo

La gran incógnita que se plantea ahora es qué ocurrirá con los trámites y derechos ejercidos durante el breve periodo en que la norma estuvo activa. Victor Oller, CEO de la Inmobiliaria 'Inmoller' señala que las actuaciones realizadas bajo la vigencia del decreto, como las solicitudes de prórroga de contratos enviadas mediante burofax, deberían mantener su validez jurídica, aunque advierten de que habrá que analizar cada caso de manera individualizada.

El resultado de esta turbulencia legislativa es un escenario de paralización total: inquilinos y propietarios se encuentran atrapados sin saber cómo proceder, mientras el problema de acceso a la vivienda en España continúa sumando tensión sin una solución clara a la vista.

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