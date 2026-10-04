Un preso agrede a dos funcionarios en la cárcel de Albolote tras amenazar de muerte a otro interno

Un preso ha agredido este domingo a dos funcionarios en el Centro Penitenciario de Albolote, en Granada, durante una intervención motivada por una disputa entre dos internos, según ha denunciado la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP).

Los hechos comenzaron cuando los funcionarios acudieron para intentar calmar a un preso que estaba amenazando de muerte a su compañero de celda. El interno, según la organización sindical, llegó a decirle: "Te voy a matar a lo largo del día, con el pincho que llevo".

Ante la posibilidad de que portara un arma de fabricación casera, los funcionarios intentaron trasladarlo a una zona de seguridad para proceder a su cacheo. Durante la intervención, el preso se giró y agarró del cuello a uno de los trabajadores, al que golpeó en la cara, además de lanzar patadas contra otros dos funcionarios.

Más funcionarios para reducirle

Ante la agresividad del interno, los trabajadores utilizaron la fuerza física mínima imprescindible para reducirlo y le colocaron las esposas con el objetivo de trasladarlo al módulo de aislamiento.

Sin embargo, durante el traslado consiguió liberar una de sus manos y comenzó a lanzar puñetazos y patadas, por lo que fue necesaria la intervención de más funcionarios para poder inmovilizarlo y llevarlo finalmente al departamento de aislamiento.

Según APFP, el interno mantuvo las amenazas de muerte durante toda la intervención. Una vez en el departamento, cuando los funcionarios procedían a cachearlo tanto a él como a sus pertenencias, volvió a lanzar patadas, aunque en esta ocasión no llegó a alcanzar a ningún trabajador.

Finalmente, fue reducido y trasladado a una celda de aislamiento mientras, según el sindicato, gritaba: "Si llevo el pincho, los dos funcionarios del módulo no lo cuentan".

Los dos funcionarios agredidos fueron atendidos por los servicios médicos del centro. Uno sufrió lesiones leves en el cuello y la cara, mientras que el otro presentó lesiones en el codo y la cara.

APFP reclama más medios

La asociación ha destacado la actuación de los funcionarios que intervinieron para controlar la situación y ha deseado una pronta recuperación a los trabajadores heridos.

Al mismo tiempo, APFP ha reclamado más medios materiales "actualizados", entre ellos pistolas taser, que a su juicio "reduciría las agresiones", además de un aumento de las plantillas y formación continua en defensa personal.

El sindicato considera que el uso de la fuerza física como principal recurso durante este tipo de intervenciones responde a una "política buenista en Instituciones Penitenciarias" que "pone en peligro la integridad física de los funcionarios intervinientes".

APFP también ha denunciado un déficit de personal en el centro de Albolote cercano a los 45 funcionarios, con una edad media superior a los 50 años, especialmente en el área de vigilancia. A nivel nacional, sitúa en unos 3.000 los puestos vacantes y reclama que el trabajo penitenciario sea reconocido como profesión de riesgo.