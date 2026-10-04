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Tragedia en Alicante: Mueren dos jóvenes en una playa de Guardamar con bandera roja

El aviso se ha recibido a las 14:11 horas, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), en la playa dels Vivers.

Playa dels Vivers

Playa dels Vivers EFE

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
Publicado:

Dos jóvenes han fallecido este sábado en la playa dels Vivers, en Guardamar del Segura (Alicante), mientras ondeaba la bandera roja.

El aviso se ha recibido a las 14:11 horas, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). Hasta el lugar se han desplazado dos unidades del SAMU y un Soporte Vital Básico para atender a los dos bañistas.

A su llegada, los equipos sanitarios han iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), con el objetivo de recuperar a las víctimas. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, finalmente no han podido salvarles la vida.

Fuentes policiales y sanitarias han confirmado el fallecimiento de ambos bañistas.

Muere ahogada una niña de tres años en una piscina de Lanzarote

Hace unos días ocurría un suceso similar, pero esta vez en Lanzarote, donde una menor de tres años perdía la vida tras sufrir un ahogamiento en una piscina de una casa vacacional. Se trata de una menor extranjera que se encontraba junto a sus familiares pasando las vacaciones en las Islas Canarias.

El suceso tuvo lugar en el municipio lanzaroteño de Tijano. Rápidamente se dio aviso al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) donde acudieron dos agentes de la Policía Local. Cuando se personaron la niña se encontraba en parada cardiorrespiratoria teniendo que realizarle una reanimación cardiopulmonar.

Al lugar de los hechos también llegó una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias de Canarias (SUC) que continuó realizando la técnica de reanimación y logró que, momentáneamente, la niña saliera de la parada. Aunque lamentablemente, la menor falleció durante el traslado al hospital.

En el momento del ahogamiento, la niña se encontraba con sus padres, de origen asiático. Según las mismas fuentes, la familia llevaba dos días en la lista. Además, la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

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