Los comercios del Casco Viejo de Bilbao tratan de recuperarse de los daños ocasionados por un aguacero

El agua llegaba hasta las rodillas, incluso, en otra imagen se observa como una persona en silla de ruedas tiene dificultades para desplazarse. En su caso, su cuerpo está cubierto hasta el pecho. Algunas de las calles acumularon hasta 70 centímetros de agua. En uno de los muchos vídeos grabados por los transeúntes se puede ver cómo un torrente de agua baja a gran velocidad por las calzadas de Mallona.

Calles anegadas y comercios cerrado

Una vecina de Bilbao nos asegura que fue espectacular y que no se podías salir de casa. A otra le pareció impresionante. En cuestión de minutos, el Casco Viejo de la ciuda quedó inundado. Hablamos con dos turistas suecas que nos aseguran que la tormenta fue terrible. En el vestíbulo de su hotel, nos explican, se acumuló una importante cantidad de agua.Cayeron 30 litros por metro cuadrado en una hora y en algunos puntos, como en la calle Artekale, el agua alcanzó los 70 centímetros de altura causando daños en comercios y locales hosteleros.

Restaurantes sin actividad

José Ignacio Barga, del Restaurante La Palma, nos explica que ha tenido que suspender todas las comidas y las cenas. En definitiva, toda la actividad del local. Ana, de la casa de los inciensos, nos muestra como el agua desplazó varios metros un armario de su tienda. También ha levantado parte de su mostrador. Por su parte, Clemen, de calzados Estitxu, se lamenta por las importantes pérdidas. "Veremos a ver cómo nos lo hacen", comenta preocupada.

Sin desagües

El agua entró en todo su comercio, incluido el almacén. Ha perdido una importante cantidad de género. En general, en el Casco Viejo pocos se explican como la primera tormenta de la temporada ha podido causar tanto daño. Clemen apunta directamente al alcantarillado. Asegura que estaba atascado. "Manda narices", exclama impotente. Por su parte, Arantxa Ovejas, del local de manicura lujo en tus manos, subraya que algo no ha funcionado. "Para mí no traga", refiriéndose a una arqueta. Solo en Bilbao se atendieron 140 incidencias. La tromba de agua afectó también a otros puntos de Bizkaia. Como Basauri, donde el agua anegó una vivienda. Tras varios meses muy secos, la lluvia regresó con demasiada fuerza.