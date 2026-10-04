Muere Daniel Solsona, jugador de 27 años del CD Boquiñeni: "Cuesta encontrar las palabras..."

El fútbol aragonés lamenta la muerte de Daniel Solsona, jugador de 27 años del CD Boquiñeni debido a una larga enfermedad.

Una triste noticia que ha afectado al pequeño municipio aragonés de Boquiñeni (de apenas 750 habitantes), donde Solsona era una persona muy querida y comprometida con el pueblo, tanto que era fisioterapeuta además de futbolista del equipo que ahora mismo compite en Primera Regional.

Boquiñeni suspende las fiestas de la Virgen del Rosario

El club ha querido posponer el partido que tenía este fin de semana contra el CD Torres como muestra de respeto hacia el jugador. Es más, el dolor en Boquiñeni es tal que también se ha decidido suspender las fiestas de la Virgen del Rosario.

"Tu huella quedará para siempre"

"Hoy nos toca despedir a uno de los nuestros. No sabemos cómo poner en palabras lo que sentimos. Se va Daniel Solsona, nuestro compañero, nuestro amigo y una persona que siempre tendrá un lugar especial en el vestuario y en la familia del CD Boquiñeni.

Compartimos contigo entrenamientos, partidos, risas, momentos buenos y también momentos difíciles. Pero, por encima de todo, compartimos algo que nunca se podrá borrar: el haber formado parte del mismo equipo y haber vivido tantas cosas juntos. Hoy el fútbol queda en un segundo plano. Hoy solo queda el recuerdo de la persona que fuiste y el cariño de todos los que tuvimos la suerte de conocerte.

Gracias por todo, Dani. Gracias por formar parte de nuestro equipo y de nuestras vidas. Descansa en paz, compañero. El número que llevabas ya no importa; tu huella quedará para siempre. Siempre con nosotros. Siempre del CD Boquiñeni", reza el comunicado del conjunto maño.

Muchos equipos de la categoría y del fútbol aragonés han lamentado el fallecimiento de Solsona con comunicados en sus redes sociales.