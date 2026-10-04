TEMPORAL
Última hora de las inundaciones, en directo: El temporal deja dos muertos en Barcelona
Sigue en directo la última hora sobre las fuertes lluvias que están ocasionando graves inundaciones en diferentes zonas de nuestro país.
Publicidad
Una persona ha muerto en Tordera (Barcelona) como consecuencia del intenso temporal que afecta a Cataluña, y otra en Montornès del Vallès, mientras que los bomberos de la Generalitat buscan a una persona desaparecida en la riera de Pineda.
La situación continúa siendo especialmente complicada en la mitad norte de Cataluña, donde se esperan lluvias muy intensas y tormentas durante toda la jornada. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene a Cataluña en alerta roja ante la posibilidad de precipitaciones torrenciales que podrían dejar acumulaciones de hasta 200 litros por metro cuadrado , especialmente en las provincias de Barcelona y Girona.
Riesgo de desbordamiento del río Besòs
Ante la evolución del temporal, Protecció Civil de la Generalitat ha enviado un mensaje de emergencia ES-Alert a la población de Barcelona, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besòs por el riesgo de desbordamiento del río Besòs.
Protecció Civil ha pedido a los vecinos de las zonas próximas al cauce que extremen las precauciones y, en caso de que el agua llegue a sus viviendas, suban a las plantas superiores.
El episodio está provocado por una situación de fuerte inestabilidad asociada a la formación de una DANA al oeste de la Península , que está favoreciendo el desarrollo de lluvias y tormentas intensas en amplias zonas del centro y norte de España.
Once comunidades en alerta
Cataluña no es la única comunidad afectada. Este domingo, una vez que las comunidades autónomas permanezcan en aviso por lluvias y tormentas. Andalucía, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y País Vasco están en aviso amarillo , mientras que Asturias, Cantabria y la Comunidad de Madrid permanecen en aviso naranja .
Más Noticias
- Última hora de la acampada en Sol y las manifestaciones por la vivienda: Jupol culpa a Bernabé de poner en riesgo a la Policía en Valencia
- Efemérides de hoy 4 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 4 de octubre?
- Movilizaciones por la vivienda en toda España, con altercados en Valencia y tensión en Madrid tras el rechazo de los decretos
La Aemet prevé chubascos y tormentas fuertes, localmente acompañadas de granizo, en amplias zonas del centro y norte peninsular. Las precipitaciones podrían ser especialmente intensas en el Sistema Central, el área cantábrica y, sobre todo, en Barcelona y Girona.
Última hora de las inundaciones: doce comarcas recuperan la movilidad tras recórds de lluvia en el área de Barcelona
El temporal deja cifras históricas en Cataluña. Barcelona ha batido su récord de lluvia diaria desde que existen registros, con 213 litros por metro cuadrado en Can Bruixa, mientras Granollers ha alcanzado 248 litros y Mataró 244. Los servicios de emergencia han atendido miles de incidencias durante la noche y dos personas han fallecido.
Última hora de las inundaciones: 12 carreteras cortadas por el temporal
A las 9:30 horas de la mañana de este domingo, un total de 12 carreteras se encontraban cortadas debido al episodio de fuertes precipitaciones que arrancó este sábado, y que se alargará hasta las 14:00 horas de este domingo.
En concreto, en la provincia de Barcelona están cortadas la B-10 en Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besòs; la B-500 en Tiana; la BV-1462 en Sant Cugat del Vallès; la C-1413a en Sentmenat y Papiol; la C-1415c en la Roca del Vallès; la C-16 en Sant Cugat del Vallès; la C-352 en Franqueses del Vallèsm, y la C-60 en la Roca del Vallès.
Última hora de las inundaciones: cerradas tres estaciones de metro y dos salidas de la Ronda del Litoral por el temporal
El temporal sigue causando problemas en Barcelona, donde se han cerrado tres estaciones de metro y dos salidas de la Ronda Litoral por riesgo de inundación.
Protección Civil ha enviado además dos nuevos Es-Alert ante el riesgo de desbordamiento del río Besòs, que esta mañana registra un caudal muy superior al nivel de seguridad a su paso por Santa Coloma de Gramenet.
Última hora de las inundaciones: 11 comunidades en alerta
Cataluña no es la única comunidad afectada. Este domingo, una vez que las comunidades autónomas permanezcan en aviso por lluvias y tormentas. Andalucía, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y País Vasco están en aviso amarillo , mientras que Asturias, Cantabria y la Comunidad de Madrid permanecen en aviso naranja .
La Aemet prevé chubascos y tormentas fuertes, localmente acompañadas de granizo, en amplias zonas del centro y norte peninsular. Las precipitaciones podrían ser especialmente intensas en el Sistema Central, el área cantábrica y, sobre todo, en Barcelona y Girona.
Última hora de las inundaciones: doce comarcas recuperan la movilidad tras recórds de lluvia en Barcelona y otras ciudades
La Generalitat ha levantado las restricciones de movilidad en 12 de las 20 comarcas que permanecían bajo alerta por el temporal. Continúan vigentes en otras ocho zonas, después de una noche especialmente intensa de lluvias que ha dejado dos fallecidos en Cataluña, en Tordera y Montornès del Vallès.
Última hora de las inundaciones: Dos muertos y un desaparecido en Cataluña
Las lluvias torrenciales que han afectado a Cataluña han provocado por el momento dos muertos, uno en Tordera y otro en Montornès del Vallès, y una persona desaparecida.
Última hora de las inundaciones: Salvador Illa pide "máxima precaución"
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido "máxima precaución" a la ciudadanía por el temporal de lluvias, y ha avisado de que el episodio meteorológico aún no ha finalizado tras una noche que ha descrito como complicada.
Última hora de las inundaciones: Illa lamenta una víctima mortal en Tordera
Última hora de las inundaciones: Protecció Civil envía un Es-Alert
Protecció Civil de la Generalitat ha enviado un Es-Alert a la población de Barcelona, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besòs (Barcelona) ante el riesgo de desborde del río Besòs debido al temporal de lluvia.
Última hora de las inundaciones
Buenos días y bienvenidos a la última hora en directo sobre las fuertes lluvias que están ocasionando graves inundaciones en diferentes zonas de España.
Publicidad