Última hora de las inundaciones, en directo: El temporal deja dos muertos en Barcelona

Una persona ha muerto en Tordera (Barcelona) como consecuencia del intenso temporal que afecta a Cataluña, y otra en Montornès del Vallès, ​​mientras que los bomberos de la Generalitat buscan a una persona desaparecida en la riera de Pineda.

La situación continúa siendo especialmente complicada en la mitad norte de Cataluña, donde se esperan lluvias muy intensas y tormentas durante toda la jornada. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene a Cataluña en alerta roja ante la posibilidad de precipitaciones torrenciales que podrían dejar acumulaciones de hasta 200 litros por metro cuadrado , especialmente en las provincias de Barcelona y Girona.

Riesgo de desbordamiento del río Besòs

Ante la evolución del temporal, Protecció Civil de la Generalitat ha enviado un mensaje de emergencia ES-Alert a la población de Barcelona, ​​Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besòs por el riesgo de desbordamiento del río Besòs.

Protecció Civil ha pedido a los vecinos de las zonas próximas al cauce que extremen las precauciones y, en caso de que el agua llegue a sus viviendas, suban a las plantas superiores.

El episodio está provocado por una situación de fuerte inestabilidad asociada a la formación de una DANA al oeste de la Península , que está favoreciendo el desarrollo de lluvias y tormentas intensas en amplias zonas del centro y norte de España.

Once comunidades en alerta

Cataluña no es la única comunidad afectada. Este domingo, una vez que las comunidades autónomas permanezcan en aviso por lluvias y tormentas. Andalucía, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y País Vasco están en aviso amarillo , mientras que Asturias, Cantabria y la Comunidad de Madrid permanecen en aviso naranja .

La Aemet prevé chubascos y tormentas fuertes, localmente acompañadas de granizo, en amplias zonas del centro y norte peninsular. Las precipitaciones podrían ser especialmente intensas en el Sistema Central, el área cantábrica y, sobre todo, en Barcelona y Girona.