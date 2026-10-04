Fernando Alonso obra su enésimo milagro: del 18º al 8º en un Sepang de locura

Las viejas glorias nunca mueren. Y el caso de Fernando Alonso, a sus 45 años, es el mejor ejemplo de ello. El bicampeón del mundo, recién renovado con Aston Martin, ha firmado el mejor resultado de la temporada con un octavo puesto que sabe prácticamente a victoria, por el momento en el que se ha dado, por lo que se ha sufrido (y sufrirá en lo que resta de año) y por cómo se desarrolló la carrera.

Renovación... y mejor carrera del año para Fernando

Esta vez, por fin, el destino le sonrió aunque fuese un poco al asturiano. En una temporada absolutamente infernal, con uno de los peores motores de la parrilla y con resultados a años luz de la calidad de pilotaje de 'Magic', Sepang le ha vuelto a sacar una sonrisa al piloto más veterano. Justo después de firmar la renovación con Aston y asegurarse estar en el Gran Circo a los 46 años, el de Oviedo cuajó una carrera brillante que le permitió sumar cuatro puntos, uno más de los que llevaba hasta entonces pasados 15 Grandes Premios.

Sepang tuvo de todo, absolutamente de todo. Lluvia, parones, fallos eléctricos que todavía escapan a nuestro entendimiento, Virtual, Safety... y la 'vuelta' de dos de los mejores pilotos de la parrilla: Verstappen haciéndose con la primera victoria de la temporada y un Alonso que terminó octavo -mejor resultado del año- pese a llegar a ser 18º por una mala elección de neumáticos en el inicio.

Salió 12º y enseguida se fue a la cola por salir con medios mientras más de la mitad de la parrilla lo hacía con intermedios. El trazado tardó más de la cuenta en secarse y eso condenó a los de seco, que se vieron obligados a poner el duro tras el primer Safety para intentar minimizar daños. No obstante, la carrera se fue igualando con el buen ritmo de los duros (especialmente gran rendimiento de los Aston) y a partir de ahí Fernando comenzó su increíble remontada.

El abandono de Russell y la pasada de Norris, dos regalos para Alonso

El buen hacer del español, el devenir de la carrera y un Aston por fin decente en cuanto a ritmo, ya dejaron a 'Magic' en posición de puntos antes del último Safety Car (Albon), pero el domingo le tuvo preparado otras dos sorpresas: un inesperado y desafortunado abandono de Russell por un problema mecánico, y una pasada de frenada de Norris en pleno Safety que retrasó al británico varias posiciones. Fernando lo aprovechó y terminó cerrándole en la cara al reciente campeón, en la última curva, para asegurarse la mejor actuación del año.

Alonso tiene ya 7 puntos en su casillero, adelanta a Albon e iguala a Sainz, Ocon y Hulkenberg en el Mundial. Singapur, próxima e 'ilusionante' parada para Fernando y Aston.