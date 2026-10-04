El plantón de la AUGC a Marlaska en el día de la Benemérita, los agentes se sienten "abandonados"

La Asociación Unificada Gaditana de Guardias Civiles (AUGC) ha protagonizado un rotundo plante al ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska, al negarse a asistir al desfile Militar que se ha celebrado en Cádiz con motivo de la festividad de la patrona de la Benemérita, la Virgen del Pilar.

A su llegada a la Avenida del Puerto de la capital gaditana fue recibido por el público con gritos y abucheos.

Por delante días repletos de actos para homenajear al cuerpo de la guardia civil.

La AUGC no piensa participar ni asistir a ningún acto de los que se programan para esta semana y que tiene que ver con esta festividad; "No tenemos protección jurídica ni material ni personal que necesitamos y el despliegue de medios hay que hacerlo todos los días apoyando el trabajo de los guardias civiles", así lo manifiesta Victor Carrasco, secretario provincial de la AUGC de Cádiz.

La AUGC ha calificado la parada militar y el desfile de un "insulto" ante la situación que viven los guardias civiles y critica que durante estos días se exhiban medios y efectivos que, según la asociación, no se corresponden con los recursos disponibles habitualmente para los agentes que combaten el narcotráfico.

AUGC considera que los Guardia Civiles están abandonados

Aludiendo al porqué no han acudido hoy el portavoz de AUGC insiste: "No podemos compartir espacio con quien nos tiene abandonados". Se sienten abandonados por la falta de apoyo y de medios que reclaman, desde hace años, para combatir las mafias de narcotraficantes que cada vez son más violentos.Denuncian que las plantillas están totalmente mermadas obligándoles a combatir contra el narcotráfico en condiciones inferiores. Exigen que su profesión se la reconozca legalmente de riesgo.

Aunque la indignación por falta de apoyo y medios viene de lejos, los agentes no han olvidado el último desplante de Marlaska, el ministro no acudió al funeral de los dos guardias civiles fallecidos en Huelva el pasado mes de mayo. Ese mismo día Grande-Marlaska estaba en Tenerife con la ministra de sanidad, en un acto relacionado con el hantavirus.Los sindicatos piden que se recupere la unidad OCON-SUR, agentes especializados en la lucha contra el narcotráfico.