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Los Reyes visitan Finlandia para reforzar la alianza de España con el flanco norte de la OTAN

Felipe VI y Letizia transmitirán el compromiso español con la seguridad de los países europeos, y con la protección de sus fronteras, incluida la zona ártica.

Imagen de archivo de los Reyes

Los Reyes visitan Finlandia para reforzar la alianza de España con el flanco norte de la OTAN | EFE

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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Los Reyes Felipe VI y Letizia comienzan este lunes una visita de Estado a Finlandia, en un momento marcado por la creciente preocupación en Europa por la seguridad y las tensiones en las proximidades de la frontera rusa. El viaje pretende servir para estrechar las relaciones entre Madrid y Helsinki y, al mismo tiempo, trasladar el respaldo de España a la defensa del continente europeo.

La visita, la primera de los monarcas españoles a Finlandia, contará también con la presencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. La agenda se desarrollará principalmente en Helsinki y Rovaniemi, en la región de Laponia, una zona especialmente relevante desde el punto de vista estratégico por su proximidad al Ártico.

Finlandia, uno de los países más expuestos a la amenaza rusa

Durante su estancia, Felipe VI y Letizia transmitirán el compromiso español con la seguridad de los países europeos, y con la protección de sus fronteras, incluida la zona ártica. Finlandia, que comparte una extensa frontera con Rusia, se encuentra en una posición especialmente sensible dentro del escenario de seguridad europeo, y desempeña un papel destacado en el dispositivo defensivo del flanco norte de la OTAN.

Uno de los principales asuntos que podría marcar el viaje será el anuncio de una nueva contribución española a la seguridad de la región. Está previsto que España comunique el posible despliegue de tropas en una base de la OTAN situada en el Círculo Polar Ártico, una decisión que reforzaría la participación española en las operaciones destinadas a garantizar la seguridad de los aliados del norte.

El viaje de los Reyes adquiere así una dimensión que va más allá de las relaciones bilaterales entre ambos países. La presencia de Felipe VI y Letizia busca simbolizar el respaldo de España a Finlandia, y al conjunto de los aliados europeos en un contexto geopolítico especialmente delicado.

La visita permitirá además abordar las relaciones económicas, políticas y diplomáticas entre España y Finlandia, así como la cooperación dentro de la Unión Europea y de la OTAN. Con este desplazamiento, España pretende reafirmar su papel en la defensa colectiva europea y su compromiso con la seguridad en el Báltico y el Ártico.

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