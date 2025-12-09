Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Escalada

La hazaña de Sasha Digiulian siendo la primera mujer en ascender la 'Pared de Platino' en El Capitán

La escaladora de 33 años Sasha Digiulian ha conseguido ascender la 'Pared de Platino' en el Capitán, la pared más mítica y larga de la montaña estadounidense, convirtiéndose en la primera mujer en ascender esta increíble pared.

Sasha DiGiulian ascendiendo el Capitán.

La hazaña de Sasha Digiulian siendo la primera mujer en ascender la 'Pared de Platino' | Red Bull

Publicidad

Rubén García
Publicado:

23 días estuvo luchando Sasha contra la montaña, superando todo tipo de dificultades. Consiguiendo ascender los 914 metros de manera brillante. Y eso que estuvo casi parada, colgada de la pared durante 9 días por una tormenta de nieve y fuertes vientos que le impidió seguir con el ritmo marcado para su hazaña. En esa semana y dos días tan solo superó 60 metros.

3 años para llevar a cabo la ascensión

3 años estuvo preparando la ascensión definitiva. Completando cada uno de los 40 largos que componen el "Platinum Wall" por tramos. Cada año, una de las partes a ascender. Hasta que este noviembre de 2025 ha conseguido escalar los 914 metros desde la base hasta la cima, donde estalló en felicidad y lloros al conseguir su sueño desde niña.

"Es la mejor y mayor ascensión de mi vida, no me puedo creer que lo haya logrado" decía la escaladora nada más conseguir un hito increíble para el alpinismo. Una hazaña que dejó secuelas más que visibles en su cuerpo, con las manos ensangrentadas y llagadas por el constante roce con la roca durante casi un mes.

En los momentos más duros, donde aparecieron la lluvia, la nieve y los fuertes vientos, lo que hizo fue refugiarse en la tienda de campaña suspendida en la pared vertical, y como ella misma dice, "sobrevivir como pude durante ese tiempo", cuando la sensación de frío era extrema.

"Para las mujeres el cielo es el límite" dice la escaladora norteamericana, manifestando así que las mujeres deportistas pueden con todo y cada vez son más las que derriban hitos como el que acaba de conseguir Sasha DiGiulian.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Éder Militao, lesionado: sufre una rotura en el bíceps femoral, ¿cuánto tiempo estará de baja?

Éder Militao, tras lesionarse ante el Celta en el Bernabéu

Publicidad

Deportes

Sasha DiGiulian ascendiendo el Capitán.

La hazaña de Sasha Digiulian siendo la primera mujer en ascender la 'Pared de Platino' en El Capitán

Carlos Alcaraz y Ronaldo Nazario

Carlos Alcaraz y Ronaldo Nazario se divierten peloteando en Miami

Imagen de la Ciudad del Fútbol de las Rozas (Madrid)

Sorteo Copa del Rey 2025-2026: Cruces y emparejamientos de dieciseisavos de final

Escenario donde se sortearán los duelos de 1/16 de Copa del Rey 2025-2026
Copa del Rey

Sorteo Copa del Rey 2025-26 dieciseisavos: estos son los rivales de Real Madrid, Barça, Atlético y Athletic en 1/16

Xabi Alonso en la rueda de prensa previa al partido contra el Manchester City
Real Madrid

El mensaje de Xabi Alonso a la afición: "Estamos unidos y convencidos, seguro que con el tiempo..."

Carlos Alcaraz
Tenis

Alcaraz se remanga y vence a la promesa Joao Fonseca en el supertiebreak del Miami Invitational

El número 1 del mundo jugó una exhibición por segundo día consecutivo y esta vez se llevó la victoria ante el que podría ser uno de sus grandes rivales en el futuro.

Raphinha en un partido con el Barça
Liga de Campeones

Barcelona - Eintracht de Frankfurt: Alineaciones, horario y dónde ver el partido de Champions League en directo

Los culés quieren confirmar su buen momento en el estreno continental del 'nuevo' Camp Nou y acercarse al 'Top 8'.

Así es Trionda, el balón oficial del Mundial 2026

La FIFA introduce pausas de hidratación en todos los partidos del Mundial 2026

Mohamed Salah en un entrenamiento con el Liverpool

Salah incendia Liverpool: "Alguien no me quiere en el club"

Lionel Scaloni durante el sorteo del Mundial 2026

La FIFA pide perdón a Scaloni por obligarle a ponerse guantes para tocar la copa del mundo

Publicidad