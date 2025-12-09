La hazaña de Sasha Digiulian siendo la primera mujer en ascender la 'Pared de Platino' en El Capitán

23 días estuvo luchando Sasha contra la montaña, superando todo tipo de dificultades. Consiguiendo ascender los 914 metros de manera brillante. Y eso que estuvo casi parada, colgada de la pared durante 9 días por una tormenta de nieve y fuertes vientos que le impidió seguir con el ritmo marcado para su hazaña. En esa semana y dos días tan solo superó 60 metros.

3 años para llevar a cabo la ascensión

3 años estuvo preparando la ascensión definitiva. Completando cada uno de los 40 largos que componen el "Platinum Wall" por tramos. Cada año, una de las partes a ascender. Hasta que este noviembre de 2025 ha conseguido escalar los 914 metros desde la base hasta la cima, donde estalló en felicidad y lloros al conseguir su sueño desde niña.

"Es la mejor y mayor ascensión de mi vida, no me puedo creer que lo haya logrado" decía la escaladora nada más conseguir un hito increíble para el alpinismo. Una hazaña que dejó secuelas más que visibles en su cuerpo, con las manos ensangrentadas y llagadas por el constante roce con la roca durante casi un mes.

En los momentos más duros, donde aparecieron la lluvia, la nieve y los fuertes vientos, lo que hizo fue refugiarse en la tienda de campaña suspendida en la pared vertical, y como ella misma dice, "sobrevivir como pude durante ese tiempo", cuando la sensación de frío era extrema.

"Para las mujeres el cielo es el límite" dice la escaladora norteamericana, manifestando así que las mujeres deportistas pueden con todo y cada vez son más las que derriban hitos como el que acaba de conseguir Sasha DiGiulian.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.