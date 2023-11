El recado de Novak Djokovic a Rafa Nadal: "No he fingido, como otra persona..."

Novak Djokovic demostró este domingo que sigue siendo el gran favorito para conquistar la mayoría de torneos en los que compite. Hace unas horas conquistó su séptimo título en París y el 40 Masters 1.000 de su carrera tras doblegar en la final a un renacido Dimitrov (6-4 y 6-3) que poco pudo hacer ante una de sus bestias negras (récord negativo de 1-12 contra el serbio).

Djokovic responde a las palabras de Nadal

También supuso el trofeo número 97 de la ATP para sus vitrinas y la confirmación, casi al 99%, de que terminara un año más como número 1 del mundo. No obstante, además de en la pista, Novak dejó su sello en rueda de prensa, donde tras responder las preguntas de la prensa comentó por encima y de forma sutil las palabras de Rafa Nadal hace unas semanas en las que el balear dijo que Djokovic "seguramente habría sentido más frustración si no hubiese conseguido ser el tenista con más Grand Slams de siempre", y otros objetivos que históricamente se ha marcado el balcánico.

"Creo que Novak siente esto con más intensidad que yo. Si no lo hubiera conseguido, podría haber sido una frustración mayor para él. Quizá por eso lo hizo. Creo que ha tenido la capacidad de llevar la ambición al máximo. Creo que yo también he sido ambicioso, pero me lo he tomado de otra forma, lo que me ha permitido ver las cosas de otra manera",

"No he fingido como otra persona que dice que ese no es su objetivo y luego comportarse de forma distinta"

Pues bien, Nole no quiso morderse la lengua tras ganar en la pista indoor de París: "Voy a por todos los récords posibles, todos los que pueda batir. Nunca he tenido problemas para decir eso y por eso no le agrado a la gente. No he fingido como otra persona que dice que ese no es su objetivo y luego comportarse de forma distinta. Siempre he intentado estar en línea con lo que creo", explicó.

Nole ya se mordió la lengua una vez

Tras las palabras de Rafa, Nole ya le 'respondió' pero no quiso mojarse: "Rafa es un gran campeón, alguien a quien respeto y aprecio como lo que es: un gran campeón, mi mayor rival. No tengo ninguna intención de hablar de él de una forma negativa. De nuevo, es la opinión de Rafa. Por supuesto, no estoy de acuerdo. Tengo mi propia opinión, pero no la compartiré, no quiero entrar en profundidad en este tema. No hay ninguna necesidad", dijo hace aproximadamente un mes.

Tras este 'cruce' de declaraciones, el mundo del tenis espera verles competir de nuevo en el próximo Open de Australia 2024, torneo en el que en principio volverá Nadal un año después de lesionarse precisamente en la segunda ronda del Grand Slam australiano.