Rafa Nadal - Flavio Cobolli en directo: Partido de tenis del Conde de Godó 2024

Rafa Nadal fue preguntado la razón por la que no comunicó antes su lesión abdominal y zanjó el asuto explicado que no quiso decir lo que le ocurría pero que decidió contarlo después de que su tío Toni lo desvelara.

"Me tomo las cosas como se pueden. Sabemos lo que hay. No hay que esconder nada. Para qué hablar más de la cuenta. No me apetecía hablar del abdominal. Lo dije en la final de Sevilla porque mi tío lo comentó. En mi comunicado dije que no podía jugar. Tampoco me apetecía ir diciendo dónde tenía un problema. Me canso de contar mis penurias. A nivel mental, estas cosas terminan afectando. Sé que puede pasar (empeorar), pero seguiremos adelante hasta que tenga la sensación de que no me merece la pena seguir haciendo las cosas que hago. No me pongo una fecha límite, pero la vida te va marcando el camino", abundó Nadal.

El manacorí también habló sobre las dudas mentales que ha tenido estos meses: "Pensaba '¿puedo o no puedo?'. Han sido dos años difíciles. Vengo de una operación de cadera importante, que tarda en recuperarse. En el cuerpo pasan cosas y no pude seguir el calendario que deseaba. Cuando no se puede, no se puede. Aunque me duela, es lo que hay. Me siento listo para jugar mañana. No pienso en cómo llego. Sé cuál es la situación, que voy justo de preparación, pero soy realista. Para mí, estar aquí, es una alegría".