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Diego Piquera y Sergio Sancho, dos de los mejores futbolistas freestyle del mundo, visitan Antena 3

Hace solo unos días conquistaba Times Square (Nueva York) y ahora han visitado el plató de Antena 3 Noticias. Así son Diego Piquera y Sergio Sancho, dos de los mejores futbolistas freestyle del mundo.

Diego Piquera y Sergio Sancho, en el plató de Antena 3 Noticias

Diego Piquera y Sergio Sancho visitan Antena 3 Noticias antes de acudir al Mundial de Freestyle en Amsterdam | Paula Fernández / Ricardo Esteban / Rocío Martínez

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De Times Square (Nueva York) al Mundial de fútbol freestyle en Ámsterdam, pasando primero por las instalaciones de Antena 3 Noticias. Diego Piquera y Sergio Sancho, dos de los mejores futbolistas freestyle del mundo, han visitado el plató de Antena 3 Deportes.

"Llego con muy buenas sensaciones, ya ha ganado España el Mundial y ahora nos toca a los freestylers", explica Diego Piquera a Antena 3 Deportes.

Junto a Diego, viajarán Sergio Sancho y otros dos compañeros para representar a España y con un único objetivo: pelear por el título mundial.

"Nos toca a nosotros, lucharemos como siempre hacemos los españoles", explica Sergio Sancho.

Diego Piquera apura la recuperación de una lesión, mientras ambos afrontan la presión de competir entre los mejores del mundo. La inspiración de los jugadores de la selección española de fútbol sigue muy presente.

"Como se metió el gol en el prórroga, yo voy a luchar hasta el final en cada batalla en el Mundial", avisa Diego Piquera.

Diego recuerda uno de los momentos más especiales de su vida, cuando actuó con el balón en los pies en Times Square (Nueva York), rodeado de aficionados españoles. Con la Copa del Mundo de futbol ya en casa, ahora el reto de España es conquistar también el Mundial de Freestyle em Ámsterdam.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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