Muere un futbolista de 24 años tras ser alcanzado por un rayo en un partido en Tailandia

Safwan Awae, un joven futbolista de 24 años, ha muerto este martes 4 de agosto tras ser alcanzado por un rayo en pleno partido. En concreto, el impactante y trágico momento ocurrió en la Golok FA Cup en el distrito de Su-ngai Kolok, provincia de Narathiwat. El brutal impacto del rayo mató en el acto al joven futbolista y dejó a otros doce jugadores heridos.

Pese a los primeros auxilios que recibió Safwan Awae, jugador del del Yala FC, no se pudo ahcer nada por salvar su vida, según informan varios medios tailandeses. En las imágenes que circulan en las redes sociales del trágico momento se puede ver como el rayo impacta justo en el terreno de juego, provocando una brutal explosión y dejando tendido sobre el césped al joven futbolista de 24 años, quien falleció fruto de las graves heridas ocasionadas por el impacto del rayo.

El incidente fatídico ocurrió en la tarde del martes 4 de agosto de 2026, alrededor de las 17:30 hora local en el Estadio Santiphap, en Sungai Golok, Provincia de Narathiwat, al sur de Tailandia.

El Yala FC, club en el que jugaba Safwan Awae emitió un breve comunicado en sus redes sociales mostrando sus condolencia y pésame a la familia del joven futbolista de 24 años.

"Encabezados por el Sr. Nimit Phumiprasert (Director del Club FC Yala), junto con el Sr. Niuma Dueraemae, el Sr. Don Hawang, el Sr. Sabri Eeso y el personal acompañante, en representación del club, viajaron para expresar sus condolencias y brindar apoyo a la familia de Safwan Awae, un nuevo jugador del FC Yala que falleció en el desastre natural. Era el tercero de ocho hermanos", indica el club tailandés en su Facebook.

"La junta directiva, el cuerpo técnico, los jugadores y todos los equipos del Club FC Yala expresan sus más sentidas condolencias a la familia de Safwan Awae y elevan sus oraciones, pidiendo a Alá que tenga misericordia, perdone y le conceda un vasto paraíso. Que les dé paciencia y fortaleza a toda la familia y parientes para afrontar esta pérdida", concluye el comunicado del Yala FC.