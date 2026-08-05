Yan Diomande se incorpora a la pretemporada del RB Leipzig

Yan Diomande, futbolista costamarfileño de 19 años y que se encuentra en la órbita del Real Madrid, se ha incorporado este miércoles a la pretemporada del RB Leipzig en Saalfelden (Austria). Pese a que varios periodistas especializados en el mercado futbolístico dieron por hecho hace días su fichaje por el club blanco, la realidad es que el extremo marfileño hoy se ha unido a la pretemporada del equipo alemán.

Diomande inicialmente no había viajado con el equipo a Austria alegando una enfermedad, lo que fue interpretado por muchos medios como un pretexto en medio de las supuestas negociaciones del Leipzig con el Real Madrid. También su entrenador, el argentino Martín Demichelis, se había referido a su estado físico para justificar que no había disputado un amistoso este fin de semana.

"¡Bienvenido al campo de entrenamiento, Yan! Tras superar una infección Yan Diomande ha vuelto a los entrenamientos", señala este martes el RB Leipzig en sus redes sociales.

Según vario medios, el Leipzig habría tasado el traspaso de Yan Diomande en 120 millones de euros más variables. La última oferta del Real Madrid, según medios alemanes, no había llegado a esas dimensiones.

"Hay conversaciones sin garantía de que se produzca traspaso"

El pasado lunes 3 de agosto el director deportivo del RB Leipzig, Marcel Schäfer, admitió conversaciones con el Real Madrid por Diamonde aunque advirtió de que no había garantías de que esas conversaciones llegaran a buen puerto.

"La intención clara en aquel momento era, por supuesto, retener a Yan Diomande. Aun así, hay que tener en cuenta ciertas cosas en todo momento. Si un jugador se plantea el tema, hay que respetarle por abordarlo y mantener conversaciones al respecto, también con el propio jugador y su agencia de representación. Eso es lo que hacemos, sin garantía alguna de que el traspaso se produzca o no. Al fin y al cabo, hay todo tipo de escenarios en los que puede seguir vistiendo nuestra camiseta", admitió Marcel Schäfer.

El internacional marfileño regresó a finales de julio a Alemania tras participar en el Mundial 2026. Sin embargo, no viajó junto al resto del equipo a la concentración en Saalfelden (Austria), debido a una enfermedad.